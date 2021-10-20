金宣虎事務所滿約即爆醜聞

《海岸村Cha～Cha～Cha》日前播出結局，巧合地一名自稱是人氣男星K某的前女友，透過韓國網上討論區撰文，自稱遭K某欺騙感情，又強迫她墮胎，更指K某形象正面，其實經常說導演及演員壞話。不少網民猜測K某是否金宣虎，他跟事務所一直避而不談，直至昨日首度開腔，發言人指未了解真相，請大家忍耐。金宣虎原定計劃趁《海》劇結局後，接受韓媒訪問，昨日突然宣布取消，更連累同劇拍檔申敏兒及李相二等，所有訪問一併延遲。

醜聞曝光後，有傳爆料者曾留言「K某不是金宣虎」，其後韓媒指有關留言屬於偽造。事件繼續發酵，有網民翻出金宣虎今年3月演出綜藝節目《兩天一夜》，疑不滿劇組要求他自行乘搭小艇離開島嶼，因此大罵女製作人，怒斥她要退出節目。不過，亦有網民認為有關言論只是節目效果而已。

文：蘇珮欣