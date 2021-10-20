《永恆族》首輪影評 讚趙婷「拍出非一般Marvel電影」 安祖蓮娜養女著舊衫夠環保

《永恆族》是Marvel電影宇宙（簡稱MCU）第4階段的重頭戲，緊接叫好叫座的《尚氣與十環幫傳奇》登場，自是不容有失。前日在洛杉磯杜比劇院舉行首映禮，華裔金像導演趙婷率領主要演員包括安祖蓮娜祖莉、《我的超豪男友》陳靜（Gemma Chan）、《中坑同學會》莎瑪希恩（Salma Hayek）、《屍殺列車》馬東石、《權力遊戲》理察麥登（Richard Madden）及傑哈靈頓（Kit Harington）等行藍地氈，氣勢上先勝一仗。

莎瑪希恩母女搶鏡

安祖蓮娜與前夫畢彼特（Brad Pitt）的子女撫養權爭奪官司尚未有定案，這日她偕20歲養子麥度斯、16歲養女薩哈拉、15歲親生女舒樂及13歲龍鳳胎慧安和諾斯一同亮相，唯獨越南養子柏斯缺席，「一拖五」似向前夫示威。有眼利的記者發現，薩哈拉身穿Elie Saab透視長裙，正是安祖蓮娜在2014年出席奧斯卡的戰衣，此舉反映母女環保意識之餘，更有時尚傳承之意。

除了安祖蓮娜外，她的拍檔莎瑪希恩亦偕14歲女兒Valentina Paloma Pinault行藍地氈，外表嬌小可人；馬東石則與任職健身教練的女友藝正花亮相，並主動介紹給安祖蓮娜認識，兩女來個熱情擁抱。事後藝正花透過發言人稱，她參加首映活動後便將返回韓國，馬東石則繼續宣傳行程。其他出席嘉賓包括《雷神奇俠4》導演泰卡韋迪迪（Taika Waititi）和他的歌手女友Rita Ora、《尚氣與十環幫傳奇》飾演梁朝偉女兒的華裔女星張夢兒等，現場星光熠熠。

《永恆族》時間軸設定在《復仇者聯盟4：終局之戰》之後，講述奸角魁隆消滅宇宙一半人口，多得復仇者自我犧牲，終令他們復活，卻因此惹來外敵「異變族」入侵，7000年前秘密來到地球的「永恆族」為了保衛人類，決定挺身而出。此片將於11月3日在港上映。

獲讚似Marvel版《正義聯盟》

隨着首映禮結束，首輪影評透過社交媒體逐一曝光，據綜藝網站The Hollywood Reporter歸納影評，口碑普遍讚好，主要稱許《永恆族》影像瑰麗，有影評人把此片跟DC超級英雄片《正義聯盟》相提並論。提到片尾共有兩個彩蛋片段，不少觀眾表示「絕對令人震驚」。

此片另一賣點是導演趙婷，有影評人形容「這部並非Marvel電影，而是趙婷電影」；亦有人大讚《永恆族》內容「充滿熱情和思考空間」、「拍出非一般的Marvel電影」，成為本片跟其他同類作品的最大分別。