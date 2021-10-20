無再與周星馳聯絡 張曉祺認船P相有留底珍藏

Ukei稱之前與星爺只是朋友關係，追問現時是否連朋友都無得做？她說不方便答，事件無影響其KOL工作，還有很多贊助商找她。是否因星爺多了人認識？Ukie覺得有少少困擾，是否賺了很難講，未必是好事，沒想到搞到咁大件事。可有後悔上載相片？她反問：「後悔？其實不關相片時，是真的被人拍到而已。（那星爺不滿意什麼？）你們問他本人。」她強調無放料。

黃榕拒參選亞姐

同場還有黃榕，早前奪得健美小姐和比堅尼小姐兩項比賽冠軍，透露正為參加12月的另一個健美比賽準備。談到《全民造星IV》宣傳片在熱播，黃榕曾參加面試未能入圍，表示看到無酸溜溜，只是一直想試參加真人騷。提議她參選下屆亞姐，黃榕說：「不會，自問口才和即時反應不太好，只是喜歡表演同唱歌跳舞。」