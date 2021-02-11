《全民造星IV》96強造型照曝光 193胞妹被嫌太惡 梁式昕似新垣結衣

余香凝胞妹10號余潔滢、歐陽巧瑩妹妹51號歐陽巧霖（Bubu）、ERROR成員193（郭嘉駿）胞妹96號郭嘉盈（3妹）同樣惹網民關注，其中3妹造型照被網民彈影得麻麻，紛紛在相片留言，「呢張相3妹想殺人咁款，搞錯啊……」「張相影得麻麻喎……之前睇3妹接受訪問時，個樣可愛好多。」等。

3妹分享參賽原因

3妹近日在社交網發文分享感受，稱一直都沒有自信，故參加《造星IV》令很多朋友驚訝。她說：「當我人生好迷惘嘅時候，我見到節目招募，突然叮一聲，我唔想呢世人咩都無試過就咁過咗，我唔想到老咗，先後悔一生平平淡淡，後生都唔突破自己，連想做嘅嘢都唔去嘗試，唔係要成功先去做，而係唔試就一定唔會成功。」她感激由踏出comfort zone後，一直支持她的朋友及途中所有對她好的人。

娛樂組