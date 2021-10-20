購逾億元保險 克服畏高 張敬軒攀64層樓高避雷針影海報

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當軒仔知道團隊經幾番努力，找到商廈借出地方，他說：「我由尾龍骨開始寒起上嚟，主辦單位更特別購下逾億元保險，選擇天氣良好吉日拍攝。」又透露公司在拍攝前安排國際級攀爬教練教他攀石、攀山技能，自爆最初上攀石訓練課，僅爬上15米高，已經腳軟，為了克服畏高，咬緊牙關頂硬上，軒仔說：「學完攀石，教練要我去攀山，一條大麻繩將我吊在懸崖邊，等我可以克服站立高點的恐懼，當時我在想『我有事點算？』『父母又點算？』，好多人和事都不停閃現腦海之中，才驚覺自己有各種難以放下的執念。」

腎上腺急升 掌心冒汗

直至爬上246米避雷針頂拍攝海報當日，軒仔深呼吸一口氣，便舉手攀爬，其間腎上腺急升、掌心不斷冒汗，腦海一片空白，但心裏又湧現莫名震撼，像找回20年前來香港發展的初心，軒仔說：「20年前離開家鄉來香港，就決心努力向前，沒回頭路，人生又何嘗不是這樣。我攀上避雷針頂時，同樣告訴自己，要克服對未知前景的種種憂慮，一步步向前行，不停同自己講『你得，你一定得，好快就到。』」

軒仔登頂後感覺奇妙和快樂，並說：「我稍作休息，唞順條氣，慢慢習慣個高度，先敢大膽放眼四圍望，我覺得真係奢侈到不得了，因為無人可以跟我瓜分這一刻，當時正好日落時分，有少少煙霞，仲有飛鷹在我身邊飛過，好似對我虎視眈眈，成個城市好安靜，只剩下少少汽車聲、風聲，感覺好神奇、好靚、好難形容，呢個體驗真是最強Staycation。」

片段鑄成NFT作品 拍賣做慈善

軒仔好開心透過拍攝海報戰勝畏高，希望藉這個經歷，跟大眾共勉之，他說：「每個人一定會有失望和挫折時，但無論生活中遭遇什麼困難也好，不要放棄，你肯畀自己企起身、肯努力向上，一定會有最靚風景等緊你。 」

此外，軒仔把這個可一不可再的人生挑戰，攀登大廈避雷針頂拍攝下來，鑄成NFT（非同質化代幣）作品拍賣，收益扣除必要開支後，會捐予軒仔選定的3間慈善機構，包括母親的抉擇、大樹下善待動物庇護站及愛培自閉症基金，幫助有需要的對象。

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