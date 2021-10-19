《海岸村》結局大團圓收視破頂 金宣虎捲情騙醜聞

文：蘇珮欣

《海岸村Cha~Cha~Cha》前晚播出第16集，講述金宣虎視如祖母的金英玉離世，公辰村眾人大為傷心，仍依照她遺願，舉行充滿歡笑的喪禮。其後金宣虎向申敏兒求婚，後者決定推掉在首爾當教授的職位，留在公辰村與金宣虎一起生活。尾聲兩人在海邊拍婚紗照，遭村民破壞浪漫氣氛，在吵鬧聲中大團圓結局。

打入tvN最高收視第10位

據韓媒報道，《海岸村》結局錄得12.67%收視，最高瞬間13.7%，刷新開播以來最佳成績，還打入tvN史上最高韓劇單集收視排行榜第10位。結局收視理想，不過有觀眾指最後一集植入廣告甚多，包括印喬鎮與前妻李鳳輦和好後，前者莫名其妙送上保健食品；另外，金宣虎與李相二無緣無故在家吃薄餅，還連聲大叫好味，甚至教對方吃薄餅的方法。

金宣虎在劇中演繹「萬能暖男」一角深受觀眾喜愛，昨日卻捲入桃色風波。據韓媒報道，自稱是人氣男星K某的前女友，在韓國討論網發文，稱K某欺騙感情，又逼她墮胎，引發外界猜測K某身分，可能正是金宣虎。

爆料女生自言去年初開始與K某拍拖，男方以若懷孕便會結婚為由不避孕，結果去年7月女方發現有孕，K某卻逼她墮胎，稱若當爸爸要賠償數億韓圜違約金，還誘騙女方明年始同居，當她墮胎後，態度即變得冷淡，還用各種藉口刪除雙方聊天紀錄及合照，但她有另外保存相關紀錄。K某其後提出分手，至今已4個多月。

廣告抽起 原定今日受訪

該名女生指K某形象善良，其實為人冷漠無情，經常辱罵導演及演員。該女生又稱K某只派朋友及匯款200萬韓圜（約1.3萬港元）給她墮胎，令她飽受身心折磨。由於她在文中提及K某話劇演員出身、最近人氣急升，還曾要求更換劇名（《海岸村》改編電影《洪班長》）等線索，矛頭均指向金宣虎。另外，自稱前娛樂記者的YouTuber昨日在網上直播節目稱K某正是金宣虎，加上金宣虎方面一直迴避傳媒，更令人生疑。另一方面，有網民認為控訴K某的女生應該上傳合照等證據，以正視聽；金宣虎的粉絲也力撐偶像，聲稱要採取法律行動。

傳言四起下，金宣虎的代言廣告昨日突然抽起；他原定今日（19日）接受多間韓媒訪問，未知屆時會否親自闢謠。