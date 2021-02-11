MIRROR下月成軍3年 周年活動誓掀搶飛潮

據知這個是鏡粉限定活動，ViuTV已聯絡MIRROR的個別fan club報名參加，基本資格是fan club會員外，報名要接受測驗，回答有關偶像的問題，對偶像認識愈深，答中問題最多，有機會參加抽籤出席周年派對。又有fan club以會員的忠誠度決定，如曾參加應援活動或持有特定應援品的粉絲優先。

做善事 見偶像

據知MIRROR的3周年派對當日會分兩場舉行，晚上6點是鏡粉限定。昨日連鎖快餐店在社交平台公告，11月3日下午3時有《MIRROR Be 3 Party》活動，現可公開報名參加，粉絲要下載App登記成為會員，捐出20元給幫助病童與家庭的慈善基金，獲一次抽獎機會，每個登記戶口只能參加一次。20元做善事又有機會參與MIRROR的3周年派對，見齊12子，有鏡粉大讚是良心價。

娛樂組