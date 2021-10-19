七仙羽送肉嘴嚇到閃開 伍仲衡否認戀上練美娟

完騷在後台慶祝時，伍仲衡與七師傅因群眾壓力合巹交杯，有人起哄：「咀佢。」七師傅作狀送肉嘴，嚇到伍仲衡即時閃開。伍仲衡受訪時笑稱被七師傅在台上所講的話搞到一頭霧水，否認戀上娟姐，只是之前做節目認識，覺得對方很得意，「其實我有娟姐電話，不用七師傅做餌。（與娟姐可有發展機會？）緣分不需要刻意安排。（可有叫七師傅贈兩句？）她說我要繼續失戀才可以寫歌」。

鍾柔美演喊戲無難度

鍾柔美（Yumi）表示很享受這兩晚的演出，期待將來有屬於自己的騷，現趁機汲取經驗。她正拍攝無綫劇《青春本我》，稱劇組安排周六日或放學後才拍攝。談到炎明熹日前拍哭戲卻喊不出？Yumi原來也有喊戲，已順利完成，「當時我想着好肚餓；因我愛吃，無得吃就會扭計」。

記者：陳釗