新劇演23歲吳偉豪媽咪 李佳芯：第一次有咁大個仔驚無說服力

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

李佳芯（Ali）昨日跟馬德鐘、陳自瑤（Yoyo）、吳偉豪、陳庭欣及徐榮等為新劇《有種好男人》試造型，Ali與馬德鐘繼劇集《跳躍生命線》後再合作。Ali透露劇中與吳偉豪扮演母子，為了兒子身世接近馬德鐘，因而延伸出感情線。Ali雖演過多次母親角色，但笑言第一次有咁大個仔，未知能否有說服力，她說：「我的造型沒刻意扮老，但合情合理生得出個17歲的兒子，我會做定心理調整，而且首次跟吳偉豪合作，都要先互相了解。」Ali曾在台慶頒獎禮講過想跟Yoyo合作，結果開口中，今次終於如願以償，「我和Yoyo都是模特兒出身，我入行已知有她存在，後來大家加入TVB，覺得對方演技好、性格親切又靚女，但未正式合作過」。

馬德鐘演G4：無人敢說不似

馬德鐘稱暫時未知有否親熱戲，但今次扮演G4特警感覺好玩，重拾入行前當這職位的感覺，他笑說：「我演G4夠晒說服力，相信無人敢說我不似，我會將以前當G4的姿勢、眼神、隊形投入角色，令角色更有真實感，在裝備方面都有畀意見，但劇本就交給編劇和監製處理。」

Yoyo開心能跟視后Ali合作，劇中有不少對手戲，期待擦出火花，她笑說：「想不到講完想合作，大家就碰頭，是否她欽點呢？」

陳自瑤叫監製加戲：露得就露

Yoyo談到劇中扮演馬德鐘的姑姐，輩分很高但年紀輕，會審視馬德鐘身邊的女性朋友，角色是個大癲大肺的十三點，只掛住談戀愛。憑角色奉旨扮靚，即時回春？她興奮說：「多謝多謝，以前經常演高層、女強人，今次轉形象剪短髮，會加少少韓風味道。（會否騷胸、曬腿、露腰？）大家逗得我好開心，叫監製加戲，露得就露。」

Yoyo屢傳跟老公王浩信婚姻亮紅燈，現場介紹角色時，她自稱「遇不到好男人」，她解釋：「對白嚟嘅！我跟稿讀咋。」現實中是否很少遇到好男人？她笑說：「呢啲我唔回應。」追問有否遇過好男人？她輕輕帶過：「梗有，身邊大把。」

父女玩主題樂園 王浩信享天倫樂

另一方面，王浩信早前拍竣邵氏網劇《廉政狙擊．黑幕》，近日趁空檔享受天倫樂，跟女兒王靖喬（QQ）到主題樂園玩；他在社交平台分享父女合照，相中的QQ跟父親拍照時擺出V字手勢，似乎玩得很開心，但有網民卻留言問：「老婆呢？」

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