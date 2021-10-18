【開箱】《女傭浮生錄》 慈母抗家暴 為女兒努力脫貧

作者親身經歷改編

《女傭浮生錄》甫開始講述女主角Alex抱着年幼女兒Maddy駕車離家，尋找母親Paula的協助不果，買了簡單的清潔工具當女傭掙生活費，怎料出差不久即遇上故意刁難的顧客Regina，連累她在仲介Yolanda處未能拿取工資；其間把車停泊公路旁為女兒撿回公仔，座駕卻被後方車輛撞上需扣查，最終母女倆整夜流落碼頭，迫不得已找不相往還的父親Hank來接送。Alex最終向社福部門求助，卻拒絕承認伴侶Sean施虐，錯過了報警的最佳時機。入住庇護宿舍未幾，即收到法庭文件，Sean提告她無故帶走女兒，而且公路撞車屬疏忽照顧，要求立即取回女兒監護權，在庭上Alex敗訴。Sean找母親代照顧Maddy，最終同住難加上女兒太想念Alex，任職酒保的Sean決定歸還主要撫養權給Alex。她開始申請政府的各種資助，卻限制多多，入住中轉屋後，繼續當女傭掙錢養活Maddy，其間遇上重重障礙，包括母親Paula被騙走房產、Maddy入讀優質幼稚園最終被搞砸、丟失女傭工作後被迫與Sean同居走回頭路，最終排除萬難申請大學獎學金，帶着Maddy離開重過新生活。

此劇10集，每集約一小時，改編自Stephanie Land回憶錄《我只想讓我女兒有個家：一個單親女傭的求生之路》（Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive），「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）監製，拍過《白宮群英》、《仁心仁術》的尊維斯（John Wells）執導及監製，女主角Alex可說是Stephanie的化身，只是加了戲劇元素。《女傭浮生錄》以家暴為題材，劇中卻沒有壞人，即使是施虐者，也有令人同情之處。Alex最初以為沒被Sean打傷，就不算受虐，不明白情緒虐待也是威脅，對方醉後發脾氣，亂掟雜物，牆身有他暴怒時打凹的痕迹，並從女兒頭髮挑出數不清的玻璃碎片，正是害怕女兒受到傷害，Alex才決心離家獨立生活。

Alex自小與藝術家母親Paula相依為命，後者瘋瘋癲癲似的，Alex反過來更像媽媽，對Paula聲稱來自澳洲的男友，也很不以為然。然而心理上她一直抗拒父親Hank，即使對方再婚後生活美滿，還是虔誠教徒，又幫助Sean上戒酒課程，Alex仍是偏心媽媽。直到發霉中轉屋令Maddy過敏不斷流鼻水咳嗽，才被迫暫居Hank寓所，也勾起她小時候躲在櫥櫃裏的回憶，記起母親曾受父親虐打，才帶她逃離到阿拉斯加一整年。

明星母女演受虐母女

Alex不完全壞運氣，暗戀她的Nate一直提供協助，過程中她也不是沒動情，但Alex跟母親Paula不一樣，從沒意圖借另一段關係來逃避現實中面對的困境，即使Nate借出座駕、為Maddy找到優質幼稚園，甚至提供她們婆孫三代的住宿，Alex卻始終清醒。在Paula情緒失控入院的晚上，她跟Sean發生性關係後，也向Nate坦白一切，因而被逐出家門。編導聰明之處，自此安排Alex墮入最壞處境，身無分文，連唯一求生工具的汽車，Sean也擅自還給Nate，讓Alex坐困小屋，此時Regina找上門。

Regina是重要角色，她是十分成功的商務律師，結婚多年無所出，與丈夫存在很多問題；陰差陽錯，她最脆弱的時刻，Alex總在身旁。後來離婚，收養了男嬰，加上閱讀了Alex留下來的日記，兩人的聯繫更深。最後更請律師樓的同事協助，處理Alex帶同Maddy到蒙大拿州升學的法律問題，徹底擺脫Sean的纏繞。

每集Alex都面對不同難題，但無論Sean和Hank都不是臉譜化的惡魔。Sean也是另一層面的家暴受害者，母親濫藥，欠缺健康成長環境 ，酒精於他只是逃避的藉口，一如Paula總依賴不同的男友，以虛幻愛情掩蓋現實的痛楚。Sean一直努力為女兒重過新生，只是敵不過心魔，要緊關頭，他還是會反省，把撫養權還給Alex；反而Hank從沒向女兒坦承施加Paula母女的傷害。此劇扮演Paula和Alex的《四個婚禮一個葬禮》安迪麥杜維（Andie McDowell）和《從前，有個荷里活》瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley），現實中也是母女，明日再續。