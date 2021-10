【開箱】《女傭浮生錄》 慈母抗家暴 為女兒努力脫貧

【明報專訊】不知道家暴是否美國根深柢固的社會問題,荷李活歷來相關題材不少,例如珍妮花露柏絲主演的《貼身恐懼》(Enough)、茱莉亞羅拔絲擔綱的《與敵同眠》(Sleeping with an Enemy),還有莎莉菲(Sally Field)參演的《還我自由》(Not without my Daughter),但施虐的男主角無不被編導妖魔化,成為製造女角逃亡或最後「迎戰」時的緊張、驚慄戲劇效果;本月1日在影視串流平台Netflix上架的《女傭浮生錄》(Maid)同樣以家暴為題材,也許迷你劇篇幅較長,所以能更細緻描述女主角的心理狀況及處境,施虐者角色也不再臉譜化,難怪推出後即使撞正《魷魚遊戲》熱潮,仍然打入多地的Netflix十大熱播榜。