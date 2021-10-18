《魷魚遊戲》吳永壽玩雙槓保健

吳永壽受訪時表示，《魷魚遊戲》播出後很多人聯絡他，但他沒有經理人，暫由女兒代為接洽工作。他稱知名度急升後，外出買杯咖啡也要注意言行，笑言圈中好友也來電追問他成為世界級明星的心情。

吳永壽透露跟《魷魚遊戲》導演黃東赫相識多年，對方曾邀請他演出電影《南漢山城》，他當時有要事在身沒參演感抱歉，今次對方再邀約，無論如何也要演出。吳永壽稱最難忘的一場戲是與李政宰玩彈珠，演出時因劇情感人，眼淚自然流下。談到現年76歲仍體力充沛，他透露多年來習慣每日玩雙槓50下鍛煉身體，笑言就算搬屋也一定要找附近有雙槓設施的住宅。

最後吳永壽談到座右銘，「人生不必要第1名，第2名也很好，雖然輸給第1名，但已勝過第3」；他自言對物質沒有慾望，只希望家人生活舒適及能聚在一起。

《RM》湊《魷魚》熱潮

另一方面，SBS長壽綜藝節目《Running Man》昨晚播出的一集湊《魷魚遊戲》熱潮，大玩「八爪魚遊戲」。8名成員穿上綠色運動服作賽，爭奪300萬韓圜（約2萬港元）獎金。《RM》成員挑戰各式各樣遊戲，包括彈汽水蓋、拔河、拋石仔等。成員Haha第一個被淘汰，他隨後換上粉紅色服裝，變身遊戲工作人員，臉上還畫上三角形圖案，十分搞笑；最終由劉在錫成為贏家獨得獎金。

文：蘇珮欣