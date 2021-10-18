DC粉絲大會 蝙蝠俠「分身」演兩片

預計明年3月25日公演的《蝙蝠俠》，由《吸血新世紀》羅拔柏迪臣扮演蝙蝠俠，拍過《猿人爭霸戰》三部曲的導演麥維斯（Matt Reeves）日前率先公開了《蝙蝠俠》海報，以及《小謊言》素兒卡維斯（Zoe Kravitz）飾演的「貓女」造型。3人昨日透過視像介紹《蝙蝠俠》的最新預告片，並談及電影內容。導演麥維斯表示，羅拔與素兒的對手戲有化學作品，而且很特別，認為是此片成功的關鍵。羅拔回想起試鏡時穿上1995年《新蝙蝠俠─不敗之謎》韋基馬（Val Kilmer）著過的蝙蝠俠戲服，當時心情既緊張又興奮，渾身濕透才擠進戲服。他又形容這角色從來都不睡覺，對於自己究竟是Bruce Wayne還是儆惡懲奸的蝙蝠俠，也很模糊。至於素兒則希望自己演繹的「貓女」貼地，看上去似真實人物。

昨日發布的《蝙蝠俠》預告片長約兩分半鐘，除了蝙蝠俠與「貓女」的對手戲，還有「謎語人」保羅丹奴（Paul Dano）、「管家」安迪瑟克斯（Andy Serkis）、「企鵝」哥連費路（Colin Farrell）等亮相，「企鵝」與蝙蝠俠更有飛車戲，經過特技化妝，完全認不出哥連費路本來面貌。

艾薩米勒（Ezra Miller）亦亮相昨日DC粉絲大會，他表示由於《閃電俠》材料不足，所以只發放了短短的預告片段。之前有傳這部明年11月4日上映的新片中，艾薩扮演的「閃電俠」Barry Allen會回到過去，拯救母親；繼1992年《蝙蝠俠再戰風雲》後，相隔近30年，有傳米高基頓（Michael Keaton）再披蝙蝠俠戰衣，並於《閃電俠》預告片驚鴻一瞥，只有背影出現。

狄維莊遜徒手擋子彈

《幻險森林奇航》狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演的《Black Adam》，仍在後期製作階段，但狄維帶來先導預告，片中可見他的造型十分陰森，不但能徒手擋子彈，更力大無窮，兩三下手勢就把前來對抗的軍人「粉身碎骨」，而且刀槍不入。此片預計明年7月29日上映。

《水行俠2》則公開了幕後花絮片段，包括導演溫子仁表示續集將會更成熟，卻同時保持趣味。扮演水行俠的積遜莫瑪（Jason Momoa）則表示新片觸及環保議題。花絮片段中也可看到其餘演員如安柏赫特（Amber Heard）、柏德烈韋遜（Patrick Wilson）及耶也亞度馬甸（Yahya Abdul-Mateen II）等在綠幕前的拍攝情况。

將於明年1月13日在HBO Max上架的《自殺特攻》外傳迷你劇《和平使者》，以約翰辛納（John Cena）扮演的和平使者為主角，昨日亦發布了首條預告片段；該劇保留了《自殺特攻》的搞笑風格，約翰除了穿著內褲對打，大曬健碩身形外，預告片尾聲，和平使者的寵物大鷹也十分搶鏡。