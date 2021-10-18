王敏德明年慶結婚30周年 馬詩慧女兒出嫁雙喜臨門

曼喜與Elaine明年9月舉行婚禮，王敏德說：「一家人關係好親密，曼喜是我和太太首個結婚的子女，相信到時會感動到喊。」他表示曼喜明年30歲結婚，剛巧是他和馬詩慧結婚30周年紀念，當年馬詩慧懷孕5個月嫁給他。王敏德稱二女麗嘉仍在身邊，覺得下次嫁女要等好耐，因為麗嘉找對象要求好高。

譚俊彥與鄧佩儀亦參與《思家大戰》錄影，譚俊彥跟《魷魚遊戲》韓星李政宰撞樣，令人聯想他玩遊戲好叻，他笑言平時有玩小朋友遊戲，但每次跟女兒玩速記圖形都輸，要罰「騎牛牛」。

今次跟《換命真相》演員組隊參賽，希望運用策略安排隊員在不同項目發揮長處取勝。鄧佩儀稱綵排後發現遊戲題目關於歷史及電影，對她有難度，幸好可以英文答題。

譚俊彥為子女準備《魷魚》裝過節

萬聖節快到，譚俊彥最近開始為子女準備角色扮演，離不開《魷魚遊戲》，他笑說：「本來大女想扮花木蘭，但找不到服裝，最後都轉了，現在潮流清一色興這套劇三角、方形、圓圈工作人員服，聽說細仔好多同學都買了，若到時去接放學，想像個畫面都幾好笑。」他不介意藉話題劇逗大家開心，但完成手頭工作便會轉髮型，免得再撞樣。

記者：鍾一虹