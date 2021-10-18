伍仲衡首場演唱會 嘉賓鬧蝦碌 吳業坤發台瘟甩嘴 J.Arie險墮台

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

音樂會晚上8時45分開騷，主角伍仲衡甫出場即大展琴技，與音樂人RX玩beatbox。緊接陳澤言（CY）、石詠莉、黃淑蔓及羅凱鈴（Judas）輪流唱串燒金曲，再合唱《火熱動感La La La》，帶動氣氛。強尼獻唱《擦身情緣》獲不少掌聲，再與穿性感吊帶小背心的鄭融合唱《一事無成》。伍仲衡表示當年到不同大學的歌唱活動擔任琴師，爆強尼是1995年城市大學歌唱比賽冠軍。

劉威煌與吳業坤（坤哥）合唱《傾心》，坤哥突然忘記歌詞甩嘴，以笑掩飾尷尬。坤哥受訪時解釋：「很久沒有上台唱歌，有少少發台瘟，綵排時無問題，但一見到觀眾，差點不識打招呼，有少少失準，不好意思。」他稱今次由伍仲衡揀歌，部分歌曲與他的年紀一樣大，不是太熟悉，被笑唱《傾心》因想起某人才甩嘴，他即否認稱沒有對象。

冼靖峰不敢拖Yumi手唱歌

曾擔任節目《聲夢傳奇》評判的伍仲衡邀請學員冼靖峰（Archie）和鍾柔美（Yumi）任嘉賓。Archie挑戰歌神張學友金曲《李香蘭》；Yumi跳舞演繹《瘋了》，二人再合唱《其實你心裡有沒有我》，全程保持社交距離，沒有拖手似欠交流。14歲的Yumi因勞工法例規定，表演完需於11時前離開。

忙拍新劇《青春本我》的Archie最近正籌備新歌，略帶倦容，承認工作密集感吃力，加上開騷前心情緊張，自評表現僅70至80分。Archie解釋因性格比較怕羞，沒有和Yumi拖手合唱情歌，並非擔心緋聞女友詹天文呷醋。

對於有傳林子祥和顧嘉煇會客串《青春本我》，Archie稱劇組好神秘，收到劇本只得角色沒有演員名字，未見兩名前輩出現，如果有他們演出當然開心，可以從旁學習，但不敢埋身請林子祥教唱歌。Archie說：「我拍劇有些怯，最驚NG累街坊，好彩我的對白不算太多，還可以應付，希望其他人體諒。」

EO2無意重組復出

組合EO2解散多年，4子重組狂唱狂跳多首快歌，再跟伍仲衡跳舞合唱《對你愛不完》，令全場觀眾爆笑。他們自嘲年紀不輕，連跳10多分鐘舞感辛苦，Otto（王志安）爆事前由Osman（洪智傑）自拍短片示範《對你愛不完》舞步教伍仲衡跳，若以音樂人來講，伍仲衡表現算合格。

自2013年宣布解散後，4人各有不同發展，暫時未計劃重組復出，他們說：「今次和之前天堂鳥演唱會做嘉賓，4個一齊再見到大家已經好開心，復出是其次。有重返20年前的感覺已很開心，卻沒有動機再一齊做歌，大家各有工作。就算為今次演出開會，都要抽時間，透過網上視像會議傾，最搞笑是Eric（謝凱榮）未試過4人連線，開會前花了很多時間研究。」

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