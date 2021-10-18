無綫力捧《聲夢》學員 谷婭溦自覺被忽略

【明報專訊】谷婭溦、黃翊、林慕德和陳樂榣前晚為《第二屆登堂入室粵語歌唱比賽決賽》擔任評判。谷婭溦透露稍後參與無綫與內地合作的新唱歌節目。無綫力捧《聲夢傳奇》一班學員，問她會否覺得被忽略？她表示有一點，自言一直欠缺運氣，她當初答應來港發展也非最受重視，好不容易有機會，又有新一批人出來。她認為這行最重要不是一下子站到幾高，而是鬥耐力，現在要準備新唱歌節目，希望到時一鳴驚人。她自言不是最好運，但是最努力，希望有個好結果。
靚女參賽者 黃翊會加分
黃翊甚少擔任歌唱比賽評判，他表示當年參加歌唱比賽，無論表演者表現如何，評判評語都好婉轉，講需要改善的地方，但現在看很多歌唱節目和真人騷，參賽者上台未唱歌，已被連珠炮發批評服裝和造型，打擊自信心，「今次比賽分幾個年齡界別，我會對年輕參賽者嚴厲些，因為他們的進步空間較大，年長就溫柔點。（靚女會否加分？）當然會，台上要聲色藝俱全，樣靚有着數，行出來已贏了一半」。黃翊將於11月在麥花臣場館舉行演唱會，是他相隔3年再開騷，「 原本早已舉行，疫情關係一拖再拖；今次開騷多得老闆和粉絲支持」。
記者：柯美
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