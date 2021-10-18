無綫力捧《聲夢》學員 谷婭溦自覺被忽略

【明報專訊】谷婭溦、黃翊、林慕德和陳樂榣前晚為《第二屆登堂入室粵語歌唱比賽決賽》擔任評判。谷婭溦透露稍後參與無綫與內地合作的新唱歌節目。無綫力捧《聲夢傳奇》一班學員，問她會否覺得被忽略？她表示有一點，自言一直欠缺運氣，她當初答應來港發展也非最受重視，好不容易有機會，又有新一批人出來。她認為這行最重要不是一下子站到幾高，而是鬥耐力，現在要準備新唱歌節目，希望到時一鳴驚人。她自言不是最好運，但是最努力，希望有個好結果。