3個夠晒數 陳嘉寶12月「卸貨」後封肚

食得又睡得 兩女順產

懷孕8個月的Anjay自稱食得又睡得，胃口很好可以日吃多餐，連醫生也勸她要忍口免胎兒長得太大生產困難。不過她得天獨厚肥肚不肥身，手腳依然纖瘦，加上招牌baby face，外表完全不似是3孩之母。她透露有聘請私人教練教她做適合孕婦的產前健康運動，除有助收身外，也令分娩過程有氣有力順順利利：「兩個女兒出世都是順產；第一胎我不夠力氣，要3個助產士幫手，我陣痛長達20多個小時才誕下大女。生二女舒服得多，僅兩個小時便完成，希望今胎都一樣順利。」

好姊妹報名做契媽

早前宣布喜訊時，有網民指Anjay三年抱三，目的為追生兒子，她表示已解釋過，反借機會樂意跟網民交流育兒心得，她說：「有網民問我，是不是老公逼我生BB？我覺得現今女生有自主權，只要我不願意，他不可能逼到我。生BB是男人做不來的事，好慶幸我是女人才做得到。」Anjay透露懷孕後特別易累，幸老公悉心照顧，讚對方是滿分的好丈夫和好爸爸。她表示與老公共識「3個夠晒數」，12月卸貨後會封肚，全心全意照顧3個小寶貝。

為保持神秘感和製造驚喜，Anjay暫未透露胎兒性別，不過身邊好姊妹已一早報名當契媽，「Cheronna（吳嘉禧）說會教我的小朋友游水；蔡思貝在德國讀書時曾做保母，有經驗懂得照顧小朋友，我兩個女兒都喜歡跟她。」

記者：林蘊兒

場地：日山Hiyama

髮型：JamieLeeHair

化妝：Meegan Seak

服裝：Isabel Marant