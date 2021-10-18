炎明熹拍喊戲谷不出眼淚 紙巾輕拭眼角 導演收貨

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

Gigi拍攝喊戲時努力嘗試醞釀情緒谷眼淚，可是並不成功，導演耐心講解從旁引導，拍幾take後，她用紙巾輕拭眼角終於收貨。

考慮上演戲課增值

Gigi拍完戲後解釋：「我喊不出，平時都好少原因可以令我喊，加上又對着太多鏡頭。導演非常好，見我嘗試了幾次都喊不出，好有耐性在旁安慰，沒有責罵嫌棄，好窩心。我好想打自己，覺得好無用，因為開機對着鏡頭喊不出，沒開機在鏡頭後淚水才湧出來，我有自備眼藥水，但沒有用到。」Gigi稍後要應付學校測驗和考試，會調動時間配合，不會主動要求劇組遷就先跳拍她的戲分，不想因自己的事而影響全組。會否考慮上演戲課程增值自己？她說都會。

Chantel返學早起兼顧拍劇感疲倦

Chantel跟Gigi同樣被劇情安排需要演喊戲，Chantel表示在現場見到一隻公仔，靠望着公仔眼淚就湧出來。她承認返學要早起兼顧拍劇，難免感疲倦，但當見到大家一齊拍戲即精神起來，自覺有責任演好每場戲。Chantel認為同時應付學業和工作不算辛苦：「讀書和拍劇記對白一樣，最緊要知道內容意思，不能照抄死背，然後用自己詞語演繹就得。」

朱敏瀚童年奪「最英俊王子」大獎

朱敏瀚入行逾10年首次飾演教師，見劇中一班年輕演員不禁自覺踏入另一階段。劇情講述他深受校內女學生歡迎，令他回憶童年往事：「我讀本地學校，由於小時候個樣生得比較特別，可能因為家人有英國人血統似混血兒。當留在課室時，會有很多鄰班同學好奇過來望我，似在動物園。我讀小學也曾很喜歡一名女老師，後來還參加她的婚禮，有種姐姐被搶走的感覺。」朱敏瀚透露之前拍《換命真相》及《拳王》，劇情需要脫衣騷肌，每次都刻意操練，盼為觀眾帶來驚喜，慶幸今次拍青春劇不用騷肌。

提到他童年時，媽媽讓他參加商場主辦的比賽奪「最英俊王子」大獎，他笑言因此開始接觸模特兒公司拍廣告，成為日後加入娛樂圈的契機。日前他拍節目《童你一起長大了》重遇當年《閃電傳真機》主持張潔蓮，覺得對方沒變，再見面很開心。

監製否認邀請林子祥顧嘉煇客串

近日有傳《青春本我》邀請林子祥及顧嘉煇客串，分別飾演校長和校監。《青》劇監製彭幼芳昨日現身監場，她回應：「我沒有聽過有關報道，劇集是會邀請嘉賓客串但未有名單，亦沒有邀請林子祥和顧嘉煇這回事。」

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