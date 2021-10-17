【開箱】《魔爪入室》 愛你愛到殺死你

菲達Netflix三度合作

《魔爪入室》請來《一百萬零一夜》印度女星菲達萍杜（Freida Pinto）主演，是她繼《婚禮幾樣情》及《絕望者之歌》後再次參與Netflix出品。戲中飾演心理治療師蜜拉，跟丈夫亨利結婚12年，因患癌導致不育，加上性格剛直，夫妻偶有摩擦，但亨利總是遷就，而且不離不棄，照顧無微不至。

男主角是跟張家輝氣質相似的《普羅米修斯》男星盧根馬素爾格林（Logan Marshall Green），他扮演建築師亨利，處事冷靜細心，尤其照顧愛妻體貼周到，為了讓她遠離繁囂，不惜傾盡家財，夫妻搬到新墨西哥州郊區重新生活。

夫殺竊匪揭案中案

電影節奏相當明快，開場頭5分鐘已經迅速交代故事背景：丈夫亨利愛妻如命，為她打造郊區新居，然而還未舉辦入伙派對，先遭神秘人入屋搗亂；妻子蜜拉是個癌病康復者，當她遷入新居，即懷疑乳癌復發，加上入侵事件，令她蒙上陰影。

兩人結婚12年，原本居於波士頓，卻嫌生活節奏緊促，兩個月前剛搬到新墨西哥州的科拉來斯郊區，以為從此享受寧靜，結果惹來附近貧民垂涎，某夜3名匪徒先破壞屋外發電機，再摸黑入屋盜竊，亨利跟他們糾纏期間，開槍殺掉其中二人，另一重傷垂危。警方接報到場調查，懷疑案中有案，與當地一個月前發生少女克莉絲汀柯布失蹤有關。

受到入屋爆竊事件影響，蜜拉終日疑神疑鬼，情緒起伏變得更大，導致夫妻經常為小事吵架。某日她意外發現亨利行蹤不明，於是翻查對方行車紀錄，甚至電腦檔案，終於揭發驚人秘密。

結局平淡難言驚喜

結局令人聯想起奧斯卡得獎韓片《上流寄生族》，以及低成本但高創意的《禁室殺戮》，難道驚慄片男主角都喜歡在家增設一個地牢，以備不時之需？

看罷全片不禁嘆息，一是劇本略嫌單薄，就算中段開始「扭橋」，聰明的觀眾亦早已猜到誰是兇手，只是期待導演能否抖出「神來之筆」，帶給觀眾意外驚喜，結果卻是平淡如水，因為一切皆在意料之中；二是主角空有演技卻無處發揮，菲達萍杜由懷疑到揭穿丈夫的秘密，看似未受太大打擊，反而正義女俠上身，甚至殺之而後快，難度這是正常已婚婦人的合理反應嗎？別忘記對方一直待她千依百順、寵愛有加呢。未知男性觀眾看罷最後一幕，會否同情亨利多於蜜拉？