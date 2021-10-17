不鼓勵養子拍拖 張慧儀：唔想咁快湊孫

【明報專訊】張慧儀與養子張晃維（Hanson）昨日聯同陳安立出席慈善活動，張慧儀談到Hanson數年前接受手術醫治先天性心臟病，現在健康好好多，而且快將踏入18歲，令她心情矛盾：「有時想他長大獨立，有時想他變細。以前湊他都幾辛苦，現在輕鬆了，他自行返學、食飯、做家務，更幫我準備卸妝物品。」她稱Hanson月中仍要入院做檢查，如情况理想，她會嘗試放手，考慮明年獨自到內地拍戲。她又爆養子開始有少男心事，喜歡睇靚女，雖屬正常事，但不鼓勵養子太早拍拖：「我唔想咁快湊孫！他現在仍單純、不成熟，都驚他被人呃，始終為人母親多擔憂。」