下月J2台播 預咗被鬧爆 王賢誌炮製男男配對《仔仔一堂》

《仔仔一堂》由王賢誌（Vinci）擔任監製兼主理人，他活躍於幕前外，亦是東華三院前主席，於2013年「出櫃」，2016年跟相戀多年的男友Kevin在加拿大結婚，早前慶祝結婚5周年。

不一定配對成功

Vinci接受《明報》電話訪問，談節目構思與目標。他說構思這節目是想為LGBT這社群做多一些事情，帶出正面信息。他邀請10名來自不同背景、職業的參加者，希望透過節目讓觀眾知道他們在社會上所面對的事情。其中會有紀錄片的性質，會介紹有關機構，亦會探訪年長的同性戀者，但不是《新聞透視》，安排配對是節目包裝，其中沒有競賽，不一定配對成功，就似現實生活一樣。

邀人參加最大困難

參加者中有不同職業，Vinci稱邀請人選是最大困難，就算已「出櫃」，但也有顧慮對家人或工作所帶來的影響，因為會在電視播放，要很大勇氣。他說：「參加者中有很好的職業，當然是靚仔，正如港姐也是以靚女吸引。不過他們不是參加《全民造星》想轉行做藝人，出來目的，就是將LGBT進程再推前。節目在TVB平台播放也有受邀者顧慮，若在ViuTV播，因之前有《大叔的愛》受歡迎，做同類型節目的受落程度一定更高，因為已有擁躉支持；將《仔仔一堂》安排在TVB這平台，普羅觀眾有較守舊的，我有心理準備被鬧教人搞基，但我視這為挑戰，無論接受與否，就是讓更多人知道，因為這是真人真事在社會存在的。要是大家唔鬧，我當然更開心。」

「港電視史最破格嘗試」

《仔仔一堂》拍攝中，Vinci早前在社交平台上載開工照片，留言：「本人電視生涯最重要的一章，香港電視史上最破格之嘗試。」據稱10名參加者由20幾到30幾歲，有網紅、模特兒、廚師外，還有大學講師、有「嫩版王浩信」之稱的英國留學生Louis、混血兒與游泳教練等。他們的社交平台不缺曬身材的騷肌照。

娛樂組