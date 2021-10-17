29歲生日推出自家服裝品牌 Anson Kong望置業夢想成真

【明報專訊】MIRROR成員江生（Anson Kong、AK）和楊樂文（Lokman）昨日到中環出席品牌活動，吸引數百粉絲到場支持，場面熱鬧。昨日是AK的29歲生日，粉絲送上蛋糕和大合唱生日歌，AK亦識做走近粉絲群合照。AK稱很開心在工作中度過生日，晚上會跟家人食飯慶祝；生日願望是希望自己、家人和朋友身體健康，「身體健康是我今年最大願望，因為這兩年經常受傷，之前弄傷手指仍未痊癒。（置業是否也是願望？）每個香港人都想買樓，我都想，希望可以夢想成真」。談到他的粉絲在多區設生日應援打卡位，他透露日前去了其中一個位於旺角的商場打卡，「我在商場關門後才去打卡，因為驚人多混亂，之後我都有拍短片多謝他們」。