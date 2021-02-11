《賭命夫妻》人妻扮PTGF怒摑老公 火火堅稱遊戲不會玩出火

火火：因夫妻累積太多問題

主持火火接受《明報》電話訪問，他在節目中的角色是天使與魔鬼，會挑撥離間，挖參賽夫妻的陰暗面，但又要帶領他們解決問題。火火形容5對參賽者是沉悶夫婦，平淡得遇問題時無論對與錯也變得無所謂，互不溝通。船P的遊戲不會玩出火，參賽者知道玩法，出事是夫婦之間過往累積太多問題。他笑說：「拍攝現場有一隊攝製隊，並且會電視播映。我咁鹹濕都唔夠膽在十幾個鏡頭前面跟PTGF咁過火，心裏有數是換上老婆或我跟他咀啦！而且參與的PTGF也不可能咁搏。Dennis在現場也有問是否老婆在船上。」

火火稱玩遊戲不擔心玩出火，但人夫們圍爐講心事會特別小心。人夫大膽講心底話，他們形容夫妻私下不敢講的，但飲了壯膽酒後就在鏡頭前說出來。火火透露節目後的考驗更多，有夫婦情緒爆發更大。火火稱他們參加這節目也是豁出去求變。

娛樂組