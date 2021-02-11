MIRROR六子12月開騷不發售門票 天價換飛兼入後台合照 鏡粉：當我水魚

MIRROR六子姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、江生（Anson Kong、AK）及柳應廷（Jer）早前宣布12月開兩場演唱會後，「鏡粉」們隨即緊張如何獲得門票。

由於是次音樂會門票不設公開發售，主辦單位曾公布要簽約申請指定上網計劃才獲兩張演唱會門票與海報。其後有人在網上聲稱有門票轉售，有出價2.3萬兩張，或1.1萬一張等。

方法一：消費百元獲一次抽獎機會

前日主辦單位在社交平台再公開三個換飛方法，入場門檻極高，隨即引起大批「鏡粉」不滿。第一個是要在指定期間內消費現金淨額每滿100元，就獲得一次抽獎機會，得獎者可以獲得入場及綵排門票各兩張，以及限量版海報，名額共50個。

當中提到每張訂單的抽獎機會次數根據該訂單的現金淨額計算，如支付一萬元，便有100次抽獎機會。

方法二：20萬至100萬換兩張門票

第二個換飛計劃除有音樂會門票及限量版海報各兩張外，還可以進入後台跟六子合照。但參加這計劃的人，要在指定期間內憑10萬積分兌換入場及後台合照的門票，名額10個。這個方法一出即被「鏡粉」鬧爆離地，視MIRROR為搖錢樹，有說：「100萬睇場show？你當我水魚。」因每消費10元才可獲得1分，要獲得10萬分即是要消費100萬元。鏡粉亦可在主辦單位的合作伙伴消費，以2元消費換取1分的方法換飛，但入場門檻最少要20萬元，不是一般市民可負擔。

方法三：社交網分享換購獎賞體驗

至於第三個方法是在官方社交平台分享換購獎賞的體驗，以贏取入場門票一張，名額40個。

早前姜濤、Jer聯同林家謙與Tyson Yoshi舉行的《拉闊音樂會》，部分門票要在冠名贊助商的店舖消費獲得，價錢是9000元至18,000元不等。

娛樂組