【開箱】《X光室的奇蹟2》 窪田正孝 本田翼再續前緣

新院長削減放射科資源

富士「月9」年前收視每况愈下，一度傳出「收檔」，幸近年逐漸收復失地。改編同名漫畫的《X光室的奇蹟》，2019年4月播放，平均收視突破12.1%，當時刷新富士「月9」劇非續集近4年最佳成績，因此原班人馬開拍續集是意料之內。男主角窪田正孝前年與《愛妻物語》水川麻美結婚，去年主演晨間劇《聲援》後更人氣急升；女主角本田翼近年憑直播打機節目成為「宅男女神」。第2季首集本月4日首播，錄得11.3%收視，第2集微跌至9.8%。日媒指首集播出後，網上重溫一周內破100萬點擊，成績理想。香港觀眾可透過「黃Viu」煲劇平台收看。

《X光室的奇蹟2》講述擁有醫生執照的放射科技師五十嵐唯織（窪田正孝飾），獲邀到美國參與人工智能讀影輔助系統開發計劃，兩年後返回日本，回歸甘春綜合醫院，發現新院長灰島將人（高嶋政宏飾）不重視放射科，計劃把分析X光片的工作外判，使甘春杏（本田翼飾）及其他放射科同事相繼離職，只剩下新晉技師廣瀨裕乃（廣瀨愛麗絲飾）及部長小野寺俊夫（遠藤憲一飾），還有後來入職但一直想請辭的技師田中福男（八嶋智人飾）。

首集描述唯織返抵日本，即往找阿杏的父親甘春正一（佐戶井健太飾）、甘春綜合醫院創辦人，提出返回醫院工作，並順道打聽阿杏的感情狀况。唯織往找阿杏途中，遇上阿杏與正在懷孕的好友由美（森知寬和飾）在聊天，後者突然暈倒，唯織上前幫忙，其後透過Ｘ光片發現由美患上「暫時性大腿股骨頭萎縮症」。由美休養期間腹腔突然出血，只要進行名為IVR手術就能解決，可是院內沒有執行這手術的放射科醫生。阿杏自動請纓「執刀」，最終拯救由美及其胎兒，並順利分娩；唯織目睹阿杏這兩年來的努力，已蛻變成為病人設想的放射科醫生。

此劇主角任職醫院放射科，透過先進放射影像拆解各種奇難雜症；不過最吸引是唯織與阿杏的感情線，二人青梅竹馬，直到長大後在醫院共事才產生感情。唯織不擅社交，阿杏也很怕醜，雖然互相喜歡對方，但一直沒宣之於口。首季尾聲，阿杏跟唯織約定會成為優秀放射科醫生，唯織也在寄給阿杏的明信片中說等兌現彼此承諾後，相約吃飯。踏入第2季，唯織與阿杏的感情沒大進展，還出現了情敵：一直暗戀唯織的廣瀨裕乃，以及力追阿杏的外科醫生辻村駿太郎（鈴木伸之飾），相信這場四角戀將貫穿第2季。

人物眾多 枝節豐富

今季還有醫院高層的權力鬥爭，院長灰島將人為減省成本，將X光室工作外判，導致同事各散東西。首集唯織從美國回來，衆人也跟着返回甘春綜合醫院，可是這個「華麗回歸」的過程卻十分兒戲。廣瀨裕乃最初懷疑部長小野寺俊夫患上腦退化，找昔日拍檔回巢幫手，但他們分別以薪酬、家庭生活等理由拒絕。當眾人得悉唯織回來，加上前院長大森渚（和久井映見飾）出手，即輕易搞掂。劇中提到院長灰島將人的威嚴其實虛有其表，大森渚聲稱手握對方的黑歷史，加上灰島很害怕強悍的女人，就這樣兩下手勢，X光室昔日的同事全部歸隊，讓人感覺編劇在趕收工。

此劇人物眾多、枝節豐富。例如首集，部長小野寺俊夫疑有腦退化，經過腦掃描檢查後，原來只是攝取過量酒精，加上飲食不均，維他命B1攝取不足，才出現與腦退化相似症狀。另外，著名小提琴家經常頭痛突然暈倒，唯織亦找出真正病因。第2集則講述天才短跑小學生患癲癇症的故事。《X光室的奇蹟2》與一般醫療劇相似，每集透過不同病人，帶出放射科技師在醫療體制的重要一面，可是為突顯他們的才華，經常超越職權範圍以外，似乎與現實不符。