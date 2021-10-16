Adele新歌MV寓意離婚新生活

據悉《Easy On Me》的MV是繼歌曲《Hello》後，Adele再與《慈母多惡兒》加拿大天才導演薩維杜蘭（Xavier Dolan）合作，並恍似以Adele與Simon Konecki離婚後重新出發為主題。MV一開始是黑白畫面，Adele與友人通電，稱已收拾妥當，之後訊號中斷，她提着行李登上汽車，當播出錄音帶後，鋼琴伴奏《Easy On Me》的音樂隨即響起，Adele駕車經過沿路的田園風光；到中段鏡頭返回房子內，四周有隨風飄揚的樂譜，畫面也由黑白轉為彩色。結尾時音樂中止，更有點NG意味，風仍對準Adele，樂譜隨處飄，Adele沒繼續演下去，導演卻沒喊停，她忍不住大笑起來，畫面亦就此作結。

粉絲對於Adele推出新歌大為興奮，連饒舌歌手Lil Nax X. 也在Twitter推介；事實上，近兩年Adele雖然不活躍樂壇，但減肥成功，而且早前傳出與NBA球星「大帝」勒邦占士（LeBron James）的經理人Rich Paul拍拖，無論事業或愛情，都重新出發。