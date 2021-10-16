胡鴻鈞心痛蔡思貝被指「一腳踏兩船」

計劃追女富商

有報道指蔡思貝被富商力追，胡鴻鈞稱睇新聞才知道，但沒有八卦追問當事人，並說：「真是好朋友，要畀空間，她想講就講，不會刻意問，最緊要開心。」蔡思貝被指「一腳踏兩船」，同時與胡鴻鈞和富商交往，胡鴻鈞說：「我無嘢喎，但會戥佢唔開心，見到帶傷害字眼的新聞，會有影響。如果我是她會不開心，她承受好大壓力，希望不會再有這些新聞。」

有否擔心蔡思貝被富商搶走？胡鴻鈞搞笑說：「咁我又追個女富商囉，睇機遇和緣分。（要同蔡思貝個富商睇齊？）我要更有錢的。」是否仍借出胞姐的跑車給蔡思貝？他直認：「一直都是，家姐不在香港，她又有需要。」

為練舞要求不接job

胡鴻鈞表示忙於籌備11月底的演唱會，又要宣傳新劇，最近沒有太多私人空間，比較少見朋友，故向公司反映如非必要暫不再接其他工作，希望花時間排舞，給觀眾驚喜，他笑說：「演唱會有四分一跳舞環節，舞蹈簡直輕而易舉，其實對我是有一定難度，始終我不是跳開舞，是個挑戰，想早點排舞，不想令觀眾感驚嚇。」

謝嘉怡迷上篤「魂精」

謝嘉怡與家人同住大埔區，對於區內增娛樂設施感開心，本身很喜歡睇笑片，她說：「睇戲對我拍劇有幫助，可以學睇機位，不過廣東話仍然未夠好。」她在處境劇《愛．回家之開心速遞》的角色狂篤人「魂精」，引起迴響，謝嘉怡笑稱好好玩，並說：「我現在篤人好準，爹哋平時也會跟我玩。」又取笑父親是老人家，陪她睇劇本要戴眼鏡。

記者：鍾一虹