ViuTV新節目巡禮今晚播 姜濤Ian合演新劇打籃球

姜濤熱愛籃球，Ian則是香港排球隊前代表，若《季前賽》以籃球運動為主題，應難不倒他倆。據知參與《季前賽》演出的還有ERROR成員郭嘉駿（193）與梁業（肥仔）；193曾入選南華籃球少年隊，至於肥仔被指貌似《男兒當入樽》「安西教練」，這演員陣容令人期待。

繼《男排女將》後，聚焦游泳項目的《i.SWIM》正在拍攝中，加上《季前賽》，ViuTV似乎主攻運動題材的劇集。另外，盧瀚霆（Anson Lo）主演的真人騷《神的女主角》，數月前公開招募女主角，也是明年的重頭綜藝節目。

娛樂組