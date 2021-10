【開箱】《毒魔：血戰大屠殺》 準備投向蜘蛛俠懷抱

【明報專訊】改編自DC和Marvel漫畫的反英雄電影《自殺特攻》與《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There be Carnage),巧合地過去3個月內先後上映,前者叫好不叫座,全球票房僅收1.67億美元(約13億港元);後者本月1日在美國開畫,香港及韓國延至本月13日公映,短短兩周票房已超越《自殺特攻》,口碑卻猶有不及,電影網站IMDb給予6.5分(《自》有7.3分),影評網「爛番茄」更只得61%好評(《自》有90%),看來觀眾口味真難捉摸。