【開箱】《毒魔：血戰大屠殺》 準備投向蜘蛛俠懷抱

美國開畫票房報捷

索尼與Marvel兩大電影公司合力炮製《毒魔》，雖非傳統超級英雄片，2018年開畫卻以黑馬姿態取得票房勝利，全球累收8.56億美元（約66.7億港元）；相隔3年推出續集《毒魔：血戰大屠殺》，導演換上《魔戒》男星安迪瑟克斯（Andy Serkis），結果美國票房再度報捷，首周末3日收9010萬美元（約7億港元），不單成為開畫冠軍，更刷新疫後最高紀錄。截至昨日為止，《毒魔2》累積票房已逼近2億美元（約14.9億港元）。

故事延續上集，湯哈迪（Tom Hardy）飾演倒楣記者艾迪，意外成為外星共生體「毒魔」的宿主，從此擁有超強戰鬥力，同時也要制止體內異形濫殺無辜，兩者關係相生相剋，鬧出不少笑話。上集彩蛋片段，《非常盜》男星活地夏里遜（Woody Harrelson）扮演連環殺手卡沙迪率先登場，今集更因咬傷艾迪，吸去毒魔血液，變成超級奸角「血蜘蛛」，兩雄相遇必有一戰。

《007：生死有時》娜奧美夏莉絲（Naomie Harris）扮演另一反派「尖嘯」，原名法蘭絲的她天生異稟，能發出超高頻率刺耳聲音，可殺人不見血。不過，電影明顯弱化此角色，失去漫畫中以聲音作盾牌，甚至迷惑他人的能力，結果淪為卡沙迪身邊的陪襯品。卡沙迪與法蘭絲本是一對戀人，前者殺人被捕，等待執行死刑，後者亦因擁有異能而遭隔離，變成一對分飛鴛鴦。卡沙迪答應接受艾迪獨家訪問，換取報紙刊登遺言，只願女方看到他的心意。結果陰差陽錯下，卡沙迪變成血蜘蛛，大開殺戒兼逃獄，更劫走法蘭絲，雌雄惡魔合體，難免天下大亂。

遺憾的是安迪瑟克斯的執導能力，似乎遠遜於他以「動態捕捉」技術扮演《猿人爭霸戰》凱撒或者《魔戒》咕嚕的可觀，卡沙迪與法蘭絲的感情流於表面，口裏說着同生共死，劇本卻欠缺交代二人經歷，結果變成空談。就算活地夏里遜跟娜奧美夏莉絲演技如何出色都是枉然。

壓軸大戰 毒魔大勝血蜘蛛

本片另一敗筆是毒魔與血蜘蛛的壓軸大戰，根據漫畫原著，兩者戰鬥力差距甚遠，戲中毒魔亦不止一次表示敵人太強，建議艾迪速逃，最終在教堂混戰期間，毒魔大勝對方，更吞食了血蜘蛛，觀眾表示不解。

戲中飾演警探的史提芬嘉咸（Stephen Graham），漫畫設定他是另一共生體「毒素」的宿主，電影交代他在毒魔與血蜘蛛對戰期間墮樓身亡，片尾卻閃現他的雙眼突然透出詭異藍光，似乎暗示他在下集將會變身登場，但未知是敵是友。

自從索尼電影公司憑《蜘蛛俠》及《毒魔》系列取得票房佳績後，便積極發展自家的「索尼蜘蛛俠電影宇宙」（簡稱SSU），一方面跟Marvel電影公司的「Marvel電影宇宙」（簡稱MCU）分庭抗禮，同時又加緊合作，這個現像在《毒魔2》更明顯，說的是在《蜘蛛俠》系列經常出現的《號角日報》，於今集接連亮相，無論是艾迪上網找資料、警探閱報得悉艾迪偵破多年懸案，甚至片尾彩蛋，艾迪與毒魔在酒店房間看電視，剛好播出《蜘蛛俠：決戰千里》結局的新聞節目，揭穿湯賀蘭（Tom Holland）飾演彼得柏加的真正身分就是蜘蛛俠，毒魔更笑說：「他看來很可口。」都可見到《號角日報》蹤影；看來影迷苦候蜘蛛俠與毒魔的交集，有望在短期內發生。

上映日期：10月13日