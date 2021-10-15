披頭四紀錄片預告曝光

《The Beatles: Get Back》收錄了披頭四從未曝光片段，而且是經過修復的版本。內容聚焦1969年1月，披頭四在錄音室創作、練歌及錄音，籌備大碟《Let it Be》，還有他們在倫敦唱片公司天台最後一次以完整陣容公開演出的片段。當中可看到披頭四成員：約翰連儂（John Lennon）、保羅麥卡尼（Paul McCartney）、佐治夏里遜（George Harrison）及靈高史達（Ringo Starr）的創作過程、友誼及掙扎。預告片段中還有保羅向約翰當時女友、後來的太太小野洋子開玩笑說，「這將會很滑稽，或者50年後，他們（披頭四）拆伙，就因為洋子坐在擴音機上」。據報《The Beatles: Get Back》共分3集，每集兩小時，將於下月25至27日連續3天每晚播出一集。

披頭四現存成員只剩保羅麥卡尼及靈高史達；40歲約翰連儂1980年在紐約寓所外被槍殺，佐治夏里遜則於2001年癌症不治，終年58歲。