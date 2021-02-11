丁海寅桂綸鎂新劇Disney+首播 Marvel片內地上映無期 迪士尼高層：對未來感樂觀

隨着疫情漸趨緩和，迪士尼旗下Marvel電影公司今年推出3部新片：《黑寡婦》、《尚氣與十環幫傳奇》及《永恆族》，分別在7、9及11月全球同步開畫，唯獨內地至今上映無期，有傳跟中美關係緊張、電影角色及導演言論涉「辱華」有關。Variety獨家訪問迪士尼亞太區總裁姜熡可，他未有正面回應，但強調迪士尼跟內地保持長期且良好的關係，「迪士尼在內地屢創佳績，Marvel電影亦一向深受內地觀眾歡迎，我們保持長期合作，所以不會聚焦個別事件。過去10年，我們有成功亦有失敗例子，對未來仍然感到樂觀，既然政策難以預測，不如專注了解顧客需要」。

被問到Disney+未能在內地啓播，為何仍要製作相關內容？姜熡可解釋，公司旗下擁有衛視中文及衛視電影等頻道，有製作方面的專才，且跟內地製作公司保持密切聯繫，此外大陸內容在東南亞、星馬等地亦有捧場客。

《Running Man》外傳《向前衝》

雖然Disney+尚未進軍內地市場，但下月將於香港、台灣及韓國上架，昨日率先舉行亞太區內容發布會，公布中、日、韓、台、印尼及澳洲等地的影視作品，今明兩年至少推出廿部，原創作品佔了18齣，日韓及華語劇更是焦點。

韓國重頭劇包括女團Blackpink成員Jisoo與丁海寅合演的《雪降花》、姜丹尼爾首次擔綱《我們的新紮學堂》；《Grid》則是《秘密森林》得獎編劇李秀妍的新作。長壽綜藝節目《Running Man》主持將會在外傳《Running Man向前衝》再鬥一番。

日本方面有柳樂優彌主演的驚慄劇《Gannibal》、講述配角人生的草￼剛新作《Lost Man Found》、全新動畫《四疊半時光機藍調》和《夏日時光》等，亦會播高收視日劇《Tokyo Mer行動急診室》（myTV SUPER譯《Tokyo Mer流動急診室》）。

《延禧攻略》班底拍古裝喜劇

華語劇陣容亦鼎盛，陳柏霖在喜劇《正義的算法》扮演法律界新星，還被迫照顧小孩。桂綸鎂主演《台北女子圖鑒》定於2022年上架，講述女子從台南到台北生活的故事。《延禧攻略》許凱與吳謹言將於浪漫古裝劇《珍饈記》再次合作，還有周迅跟黃磊合演的《小敏家》，以及去年曾在無綫翡翠台播出的陸劇《慶餘年》，第2季亦會登陸Disney+。