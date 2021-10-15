鄭裕玲嫌醜樣拒陸永C君任《男神廚房》嘉賓 張敬軒惡補廚藝 睇好陳家樂獲勝

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

張敬軒（軒仔）稱平日煮中菜較拿手，為參加節目特別向資深大廚惡補學整西餐，準備煮「西班牙紅蝦熟薏米」應戰，謙稱僅廚房「三鑊」水準，看好陳家樂勝出。提議他乘機教家中傭人「遮遮」，軒仔說：「任她自由發揮，她最好是夠企理乾淨，其實她進步了不少，因為有上家政班，起碼已經懂得煮熟食，現在早餐有奄列。」

Do姐讚軒仔是好老闆，肯為傭人「遮遮」平反。有份負責評分的Do姐自認嘴刁，透露不喜歡吃肥肉、鴨和羊肉，較喜歡健康菜式，着重色香味俱全，如果是男神所煮會加分。問到會否打算請陸永和C君擔任嘉賓？Do姐反應甚大說：「不，沒有可能，他們很肉酸。如果請他們來節目，就等於侮辱你（指身旁的軒仔）。」軒仔笑稱各花入各眼，Do姐不同意：「他們真是醜樣嘛。如果講才華，好多人都有啦。」軒仔打趣說自己原來站在三煞位，逗得Do姐笑不攏嘴。

胡定欣想搵靚仔廚房男拍拖

胡定欣憶起當年上《美女廚房》慘遭評判劣評，還將她煮的食物吐落垃圾桶，換她今次做評判，就算難食到吐出來都會顧及儀態。單身多年的她直認恨拍拖，加上廚藝不精，所以對外形靚仔又識煮食的男士特別加分，期待未來男友可以為她下廚。

日前胡定欣在網上分享與父親打網球相，網民大讚胡爸爸外形年輕保養得宜，她解釋想陪父親做運動，於是叫對方教打網球，第一次學打便愛上，估不到會被父親搶鏡。

幾年沒有拍劇的胡定欣今年沒有作品推出，無緣爭今年視后，所以毫無壓力，有份主演的《白色強人II》正做後期製作，預計明年播出。不過她盼好姊妹黃智雯有好成績，胡定欣說：「我是智雯和袁偉豪CP的忠實粉絲，他倆好襯，即使袁偉豪已婚，看劇集他們結婚仍相信二人真的是一對。另外，姚子羚和林夏薇表現都好好，希望大家都有好成績。」

陳家樂自認煮白飯高手

陳家樂有份比試廚藝，自爆最拿手煮白飯，自5歲起開始學煮，已儲有超過30年經驗。其次是煎雞蛋，小時候參加童軍學識煎太陽蛋，還得到徽章嘉許，疫情期間，常留在家煎牛扒，自覺味道不錯。追問緋聞女友連詩雅有否試食過他煮的飯？陳家樂避談：「個個朋友都食過飯。因為工作忙，加上搬了出去沒有跟媽媽住，人就懶了，近期較少煮。」

湯怡愛女牙牙學語

湯怡最擔心陳家樂下廚時，沒有將食物煮熟透，食到人肚痛，並透露曾教陳家樂焗蛋糕，但沒福分試食。提到女兒麥紫喬已4個月大，經常發聲想學說話，但陳家樂至今仍未抱過她的女兒。湯怡解釋受疫情限聚影響，只能為女兒簡單地搞百日宴，僅雙方家人出席慶祝。

陳家樂聞言扮嬲說：「她結婚和她女兒百日宴都沒有請我出席，我好嬲。」問到如果將來結婚擺喜酒會否報復不邀湯怡？陳家樂尷尬說：「又不會，我一定請。希望到有機會結婚時，疫情已經過去。」

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