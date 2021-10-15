蔡思貝自爆與黃宗澤有甜蜜牀戲

黃宗澤之後要演出《法證先鋒V》，黃宗澤稱《法》劇是他從演以來對白最難講的一次，有很多化學名詞和專業術語，但從中長知識。有指他頂替周柏豪的角色？他稱沒聽聞亦不知道，有戲就拍。吳卓羲幫好兄弟解圍：「我可以講，無人可頂替到黃宗澤！」

蔡思貝之前同時拍《廉政行動2022》，笑言初時拍到有少少精神分裂，混淆兩劇角色，慢慢漸入佳境就無問題。她透露劇中與黃宗澤有段甜蜜情侶關係，比之前跟張振朗演過的更甜蜜，「我記得同Bosco（黃宗澤）有場意識上很甜蜜的牀上戲，拍到很搞笑幽默。因套劇很沉重，我同Bosco有個使命帶輕鬆給觀眾，但拍喜劇引人笑都不易」。緋聞男友胡鴻鈞下月舉行兩場演唱會，蔡思貝表示看哪一天不用開工便買飛入場支持，「是他入行10年首個個人演唱會，很有意義，身為朋友一定支持。（會否上台跳《到此一遊》？）我覺得這不是支持，是摧毁」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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