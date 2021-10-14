【開箱】《晨早直播室2》 新聞大戰 職場困獸鬥

Alex回歸UBA

《晨早直播室》首季講述Mitch與Alex是UBA電視台廣受歡迎的早晨新聞節目主持，已拍檔15年，前者捲入性騷擾醜聞被解僱；另一方面，主管新聞節目的Cory找來新人Bradley代替Mitch，成為Alex拍擋，後者感到地位受威脅。同時指控Mitch性騷擾的Hannah，電視台總裁Fred以聯絡嘉賓部門主管的職位，換取她噤聲。Hannah本準備接受Bradley訪問，揭露高層縱容及包庇下屬性騷擾的歪風，卻服藥過量身亡。上季結尾是Alex和Bradley攜手在節目揭露此事，後者鼓勵更多受害者挺身而出。

第2季首集，踢走Fred後，換來亞裔年輕女子Stella和Cory一起掌管新聞部，Alex辭去工作躲在緬因州撰寫回憶錄，Mitch則身在意大利避世，至於Bradley與新拍檔Eric一起主持早晨節目，不過她欲轉去晚間黃金時段，以為Cory會幫忙，怎料另有人選，她因而對Cory懷恨。另一方面，早晨節目收視下滑，Cory邀請Alex復出救亡，並終於打動對方，Alex開出條件要求遭解僱的監製Chip回巢，UBA則安排她接受同台晚間新聞主播Laura的真情訪問。總統選舉展開，各主播都想爭取主持候選人辯論的節目，為自己的事業累積更多籌碼，當中包括野心勃勃的Bradley、認為電視台忽視非裔員工的Daniel等，雖然Cory和Stella都屬意由Alex出任，但她一度婉拒。

MeToo反性侵運動貫穿首季《晨早直播室》主調；來到第2季，Hannah家屬控告UBA只是延續，再挫UBA形象，留給Cory和Stella難題，必須想辦法剔除這些障礙，重建公司聲譽。真實新聞穿插劇中，只是給職場爭霸和辦公室政治更厚實的場景。譬如負責周末早晨節目的Daniel，被派到武漢採訪新冠病毒散播，撞正封城，返回美國前，先往UBA位於北京的分部報到，並接受隔離兩周；其間他仍透過長途電話聯絡監製Mia，希望同是非裔的她，能幫他爭取主持總統大選辯論的機會。該集身在美國的新聞部同事還取笑「社交距離」這回事，並未意識到大難臨頭。

茱莉安娜加盟演出

上季扮演Alex的珍妮花安妮絲頓及「Bradley」麗絲韋達絲潘，被指每集各收125萬美元（約975萬港元）酬勞，若傳聞屬實，兩季20集每人各袋2億港元。事實上AppleTV+捨得落本，扮演Cory的《正義聯盟》比利告魯杜（Billy Crudup）、「Chip」馬克杜巴斯（Mark Duplass）都不是無名之輩。今季更邀請了《手足情未了》維拉莉亞哥連奴（Valeria Golino）扮演意大利紀錄片製作人Paola，邀請Mitch合作，並勸告他應做些事貢獻世界的事，總好過逃避懺悔。最亮眼是邀請了《法妻》茱莉安娜麥佳莉絲（Julianna Margulies）飾演Laura，在第3集現身，壓場感十足，講述她多年前因為同性戀者身分被電視台解僱，努力多年才重新建立新聞主播的地位，所以Cory說她在LGBTQ是L（女同志）的代表。經過艾奧瓦州的總統選舉採訪後，Laura跟Bradley建立了親密關係，並勸後者應出櫃，藉此爭取採訪的有利位置，Bradley卻難以衝破心理關口。

除了《法妻》，《仁心仁術》也是茱莉安娜的代表作，她今次在《晨早直播室》首場重要戲正是跟珍妮花安妮絲頓高手過招。茱莉安娜受訪時表示，在電視台的黃金年代，她和珍妮花同時在NBC的錄影廠開工，茱莉安娜當時忙於《仁》劇，珍妮花則拍《老友記》，而且兩劇當年都超過4000萬觀衆收看。茱莉安娜表示跟今天串流平台的製作模式與電視台大不同，她拍《仁》劇7季超過130集，在《法妻》擔正，7季更累積156集，所以她十分同情以前電視台的編劇，如此密集，毫無休息時間，也耗盡腦力。茱莉安娜稱拍過串流平台的劇集後，似乎很難再回頭拍電視台作品。