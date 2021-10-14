《智異山》下周首播 朱智勳被笑肥仔 全智賢重現「野蠻女友」魅力

韓國有線頻道tvN為慶祝開台15周年，本月23（下周六）推出重頭劇《智異山》。由《鬼怪》導演李應福及《屍戰朝鮮》編劇金恩熙聯手炮製，以韓國著名景點智異山國家公園為背景，講述護林員拯救登山者的懸疑故事。tvN的台慶劇卡士強勁，除了全智賢與朱智勳外，還有《雖然是精神病但沒關係》吳正世、《黑道律師文森佐》趙漢哲、《回答吧！1988》成東日及《Sweet Home》高敏詩合演。

拍登山戲被指體力好跑速快

全智賢在記者會大讚《智異山》劇本細緻生動，對演員有很大幫忙；又謂很榮幸繼《屍殺朝鮮：雅信傳》後，再次與編劇金恩熙合作。朱智勳表示過去5年間多次與金恩熙合作，對方好像成為了自己的阿姨，還透露金恩熙的工作室與他住所很近。

金恩熙稱全智賢在《智異山》的角色有點像後者的成名作《我的野蠻女友》。全智賢表示兩個角色各有魅力，「我覺得兩個角色不相同，但灑脫的個性則有點相似」。談到劇中有不少登山遇險的驚險場面，全智賢表示在體力上完全不覺辛苦。朱智勳也趁機大讚全智賢體力好，跑步速度為全組人最快。

談到首度與全智賢合作，朱智勳自爆是對方的粉絲，「入行之前，從小就是全智賢的粉絲，第一次跟她見面時感覺很神奇。我們相處融洽，她一邊取笑我肥，一邊不斷請我吃東西」。

吳正世盼首播收視突破20%

另一方面，tvN昨日公開《智異山》8分鐘精華片段，出現山火、暴雨、暴雪等場面，全智賢為上山救人而遇險，山上還出現懸疑的殺人事件。據悉《智異山》製作費高達320億韓圜（約2.11億港元），愛奇藝斥資1.5億人民幣（約1.8億港元）購入全球播映權。

《智異山》台前幕後陣容強勁，被指是今年最期待的韓劇之一。吳正世希望首集能有20%收視率，製造話題。tvN開台15年，最高首播收視劇集是《機智醫生生活2》的10%，《智異山》能否刷新紀錄，大可拭目以待。

文：蘇珮欣