否認成龍無參與《龍虎武師》 錢嘉樂澄清：大哥有親自拍片

錢嘉樂透露開拍這套紀錄片，最主要是想說給大家聽，龍虎武師不是只得洪金寶、成龍、元彪、甄子丹，一個行業可以去到全世界都有名望，不止是一兩個人可以做得到，是全行齊心合力，但很多龍虎武師入行做到退休都無人認識，故想藉這紀錄片讓大家知道他們都曾經貢獻過業界。

涉肖像權 忍痛刪片

談到成龍被網民狠批未有參與，錢嘉樂澄清說：「大哥有親自拍片給我們，但涉及很多技術上的問題和肖像權，因紀錄片不止在內地播，還想賣給串流平台，所以最後忍痛剪了。」他透露紀錄片最花時間是邀請受訪者，每名大哥都是他親自聯絡，並說：「程小東從未做過這些，我跟他傾了一小時才答應。還有徐克、劉偉強、甄子丹，好難得咁齊人。」

錢嘉樂自認好運可以轉做演員有人認識，片中也有分享弄致周身傷患的辛酸史，他笑道：「做得武師就係咁，如果做到這個年紀都冇受傷，即係話後生時『吞pop』。」

陳展鵬與妻家中比武

陳展鵬趁8號風球不用開工，特地與太太單文柔拍拖出席首映，陳展鵬稱龍虎武師在他心目中有很大意義，因拍劇經常有動作戲，但在龍虎武師面前只是花拳繡腿。問單文柔可擔心老公拍動作戲會受傷？她說：「他好身手敏捷喎，我們會在屋企切磋吓，不過是我贏。」陳展鵬說：「所以點解我身手咁好呢？要識四両撥千斤，不過太太好好，有時見我開工打到隻手瘀晒，都會幫我捽藥油，一路捽一路問我是否好痛，叫我以後乖啲。」

問當了父親後會否惜身一點？他說：「其實都好難，如果動作不夠危險，觀眾就覺得不夠刺激，當然安全措施一定會有，我也是盡能力做好一點畀觀眾睇。」陳展鵬之後在社交網上載被單文柔一拳打到變樣的搞笑相片，留言：「向『龍虎舞獅』致敬，拳拳到肉，真功夫，真反應。唔想好似我咁，一定要睇《龍虎武師》。」

記者：林祖傑