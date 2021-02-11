港台新音樂節目落實參演歌手 MIRROR無份 炎明熹榜上有名

創作總監馬浚偉自稱幾open

馬浚偉接受《明報》電話訪問時表示：「《獅子山下好音樂》第1季的演出歌手已約得六六七七，同時亦開始籌備第2季，希望節目做落去。每季有不同主題，可以邀請不同歌手參與。」他舉例如主題是金針獎，考慮會否邀請獲金針獎的歌手演出。馬浚偉坦言有任何可能，亦沒有任何限制，只要適合主題，時間及各方面配合，歡迎歌手參與。他表示每季有13集，所以只可邀請13名歌手，加上有新人及素人演出。

馬浚偉強調開會時已表明，希望同事了解其他電視台、唱片公司有什麼歌手可以邀請，包括ViuTV、有線電視、亞視，甚至獨立唱片公司，有適合的歌手都會邀請，「我個人幾open，盡量會邀請多些」。

娛樂組