《魷魚遊戲》「456號成奇勳」爆紅 李政宰樂拍荷李活製作

讚黃東赫描寫人物細緻

李政宰在《魷魚遊戲》扮演的成奇勳嗜賭，負債纍纍，人到中年仍要依靠年邁母親。急需錢所以接受神秘邀請參加賭命遊戲，熬過很多難關及良心責備，最終取勝贏得巨額獎金。李政宰受訪時稱，接拍《魷》劇時沒想過會如此成功，「當我看過劇本，我明白當中某些元素能讓韓國以外地區的每個人同樣有共鳴」。他會答允演出也純因拍過《無聲吶喊》、 《重返20歲》的《魷》劇編導黃東赫往績亮麗，「（黃東赫）細緻描繪人物角色很成功，劇中每個人都淒慘卻呈現出不同面相，讓觀衆感同身受」。李政宰指黃東赫擅長從頭建立角色，所以當劇中角色面臨重大決定時，顯得很有說服力，「亦因此觀衆會相信結局的高潮」。《魷魚遊戲》爆紅後，韓國演藝界盛傳李政宰成為最有叫座力男演員，但他表示自己沒什麽改變，「成奇勳這角色倒是改變了很多，跨過很闊的光譜；這是任何演員都想至少演一次的角色」。

舊作《觸不到的戀人》曾被荷李活翻拍

入行近30年的李政宰，早年主力拍電影，曾與《我的野蠻女友》全智賢合演浪漫愛情片《觸不到的戀人》，該片後來更被荷李活看中，重拍成《情流戀屋》（The Lakehouse），由奇洛李維斯（Keanu Reeves）扮演李政宰的角色，迴響卻遠不及原作。之後又演出過《下女》、《盜賊門》、《復國者聯盟》、《與神同行》及 《魔鬼對決》等。劇集方面，《航天之城 Air City》和《輔佐官》可能給觀衆較深印象。李政宰表示，經常有人提問拍電影還是拍劇較佳，他自言也不是很清楚，但認為最重要是劇本適合哪種模式。他又謂覺得劇集給演員更多時間發揮角色，「或者我應該多拍劇」。早前他忙於拍攝新片《Hunt》，雖然首次身兼編導演3職，但李政宰強調絕不會放棄演戲，「40歲後，自覺耐力下降，知道應專注一樣事情，決定只有演戲」。