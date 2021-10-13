盧覓雪扮Blackpink「瞓身」跳舞 梁祖堯狠批人神共憤

粉絲網購蝦子麵被騙財

正閉關為棟篤笑做準備的盧覓雪，連日來收到不少粉絲向她投訴網購澳門蝦子麵被騙財事件，故出帖文提醒大家提防騙子。事緣多月前有聽眾送上一間澳門老店的「雙重蝦子麵」給盧覓雪品嘗，她在《晴朗》大讚引起關注。

盧覓雪強調不是蝦子麵代言人，不過好多粉絲都想買來試，近日不止一個粉絲聯絡她，稱看到一個澳門蝦子麵廣告，付款訂購後，對方沒有回應，後來該麵店專頁更消失了。盧覓雪提醒粉絲說：「澳門蝦子麵嘅價錢一包都要百幾蚊，如果見到太平嘅，就有機會唔係正貨，大家搵番有信譽嘅店舖訂購啦。」又呼籲大家要做個精明消費者，更怒斥「幾百蚊都呃嗰啲正賤人」。

娛樂組