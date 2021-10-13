江若琳曾要求增10%分帳 林小明開條件加簽5年合約

接廣告報大數以便還價

辯方大律師問到楊劍標關於為江若琳接洽工作的報價時，稱江若琳前經理人Kelly Lee表示，是楊劍標叫她為江若琳接洽所有廣告都報高價錢，例如原本收8萬元就叫價15萬元，以方便還價，爭取更高酬勞。Kelly Lee說這樣會嚇走客戶，令江若琳失去工作，包括汽水和遊戲代言；楊劍標發脾氣稱他才是老闆，叫她怎樣做就怎樣做。楊劍標不同意Kelly Lee供辭，稱自己是江若琳經理人，Kelly Lee只是執行經理人。

林小明稱飲醉唔認數

提到2013年楊劍標和江若琳在林小明家中吃飯，提及續約和分帳問題，楊劍標稱當時江若琳提出2011年至2015年的合約，希望分帳由45%增至55%。林小明提出多一個條件，多簽一份5年合約，即由2016年到2020年，楊劍標強調當晚未有達成協議。辯方大律師指江若琳稱當晚林小明已答應其要求，後來林小明以當晚飲醉酒，反口說沒有答應。楊劍標對此回答不認同。

【案件編號：HCA 1225/2014】

記者：柯美