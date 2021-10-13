兩年總收入35萬 曾想暫別樂壇 鄧小巧嘆歌手路難行：音樂使我貧窮

娛樂組

鄧小巧最近推出新歌《小島》，前日在社交平台撰文細訴當歌手的辛酸，她說：「今年7月，我曾經打算11月開一個音樂會，和你們說暫別……」後來因種種原因，加上有感這個姿態太無謂，若要離開，不用大肆報道，並透露2019年初，覺得在音樂路上走不下去，外人看起來是她很順遂的階段，但她知道自己有什麼在瓦解及飄離，不知道如何整理與解釋。

胞姊無條件扶持

鄧小巧大嘆：「音樂使我貧窮。這是真的，也沒有什麼我需要掩飾或者羞愧。2019至2021中的兩個納稅年度，我的總收入大概只有$350,000。在這個要帶錢返工的行業，如果沒有我家姐的扶持，實在沒有辦法走下去，而我總不能讓家姐一直付出，就算她願意。直到7月，開始想如果我有能力做自己的音樂，不為暫別，不為任何的原因，只為喜愛，只為我想做什麼歌，然後才決定要做《小島》，一首平淡而溫柔的歌，是我的生活狀態。為我自己而寫，為我自己而唱。」

鄧小巧感謝給她工作機會的客戶，亦感謝朋友對她的無償付出。她說：「現在的生活不那麼拮据，還可以省下一些金錢做喜歡的音樂，謝謝給我碌卡的工作伙伴，沒有你們，我實在沒法那麼順利和自在。」

圈中好友留言鼓勵

鄧小巧的一番真心話引起不少迴響，圈中好友鄭欣宜、吳業坤等留言鼓勵，鄭欣宜說：「高興你沒放棄音樂。支持加愛你。」盧覓雪也留言：「畀你感動咗，決定11月中再資助你一晚Uber。」有網民留言：「我都已經有碟就買，有show就睇，估唔到情况咁差。」鄧小巧回覆：「過往買碟收益跌到落我度幾乎係零。」有不少歌迷留言打氣並以行動支持，付款下載她的新歌。昨日鄧小巧開心公布《小島》在兩個音樂排名榜分別登上第5與10位，她說：「多謝你哋，收到好多inbox同留言，你哋唔好擔心我啦，我𠵱家好快樂。」

入行前是小學老師的鄧小巧，過往兩年的總收入35萬元，平均每月收入不足1.5萬元，難怪大呻音樂使她貧窮，日前更透露要搭巴士往接受專訪。