拍劇遷就JW身形 吳業坤凸肚腩未能減肥

坤哥現在體重較入行最瘦時150磅，重了10多磅，「之前做演唱會減過，練到有腹肌，但腹肌已走了兩年，好掛住它，相信它回來的。（什麼原因再操肌？）為前途而操，做藝人要聲色藝俱全，我欠色。《青春本我》拍完即減，現在與王灝兒（JW）有對手戲，要遷就她身形，不能減。（話JW肥？）我無講，只想畫面上襯一點」。

問到他與一班《聲夢》學員合作有否代溝？他笑說：「根本沒溝通。（與心中女神姚焯菲Chantel合作開心嗎？）之前與聲夢學員一齊在學校取景，與Chantel有碰面，但無話題打開匣子，始終相差10幾年，有代溝，say hello都沒有。」笑他扮大佬？坤哥說：「咁就係，話晒我係前輩。我和她沒對手戲，但有和她點頭，但不敢開口。（要如何打開缺口？）還要拍一個月，不要嚇親她。」

伍仲衡讚劉威煌夾band好睇

伍仲衡被問到會否添食開part 3？他自言那麼喜歡音樂，怎會不繼續開騷；至於會否上紅館，則要看大家支持程度。他大讚劉威煌夾band好睇，是流住rock的血。劉威煌則開心和「班長」何婉盈合唱，並透露他為美國服裝品牌做策劃，之前第一次網上帶貨Live，「即場除衫換衫，反應不錯，賣得很多，很開心」。

記者：柯美