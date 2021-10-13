鄧麗欣生日全女班慶祝 被岑杏賢催生仔 朱千雪：順其自然

驚喜成港區視后

周五（15日）是Stephy的38歲生日，她表示留了時間跟朋友吃飯，並強調是全女班。沒異性約？Stephy笑言：「太多了，既然揀不到，不如不揀。」她稱對感情事順其自然，生日願望是身體健康、世界和平。對感情事抱「佛系」心態？她說：「不只感情，我做人方面都很佛系。」談到她憑ViuTV劇《男排女將》奪得新加坡「亞洲學院創意獎」香港區最佳女主角，成為「港區視后」，Stephy直言很驚喜，不知道自己有參選，能代表香港出戰亞洲區視后，感覺好像很厲害，知道對手也很強勁；也很開心大家最近有重看《男》劇。

朱千雪表示慶幸活動沒受打風影響，已很久無出席公開活動，希望之後多些機會跟大家見面，偶爾打扮一下都很開心。可會考慮再拍劇？她表示拍劇時間長，比較難遷就，綜藝節目就等公司安排，但暫時無人找她。是否玩得之人？她笑言：「我以前都拍不少綜藝節目，不知現在會玩些什麼？若時間ok都無問題。」

談到日前為好姊妹岑杏賢（Jennifer）慶生，千雪表示當天是慶祝Jennifer生日兼坐完月出關，「我有跟Jennifer說不好意思，她是我第一個好朋友生了BB，都不知可以為她做什麼，又擔心她坐月時去探會不方便。至於BB禮物，遲一些再送，我到現在還未見過BB，都是看照片」。千雪笑言Jennifer都有叫她快點生，讓大家的小朋友可一起玩，「不過暫時要等等，我要跟老公夾一夾時間，因大家都忙。（現在不設防？）順其自然。現時幾享受二人世界，始終結婚才兩年，屋企長輩也無催，所以無壓力。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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