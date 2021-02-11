品牌活動吸引200粉絲到場 盧瀚霆拍MV遇蜂襲 大叫速逃

記者：陳釗

Anson Lo穿上熊仔圖案藍色衛衣現身，守候多時的粉絲即瘋狂尖叫，又大嗌「好可愛」、「好得意」和「好靚仔」，𧨾得偶像十分開心，他亦大派心心回饋「神徒」。Anson Lo獲大會送贈繡上其英文名簡寫「AL」的專屬衛衣，他又在合照時教兩名品牌高層做出他新歌《Megahit》MV中的招牌手勢，粉絲見狀大合唱「Uh-Oh 」和應，與偶像相當有默契。昨日AL到場只影相，沒接受傳媒訪問。

被指拍新片演毛姐兒子

另外，他透過社交平台繼續宣傳新歌《Megahit》，截至昨日網上點擊已直迫400萬，早前加推跳舞版MV，Anson Lo大騷舞技。日前又有花絮片段，原來拍攝時有「不速之客」，他前晚在Instagram分享這次「驚」歷，寫道：「拍攝當刻有隻黑蜂長期陪伴住我，頭兩take拍攝全程都聽到耳邊『嗡嗡聲』…我不停叫自己：『忍住！』，然後第三take…我失控了，大家喺dance version見到嘅…係第四take。」在花絮片段中，Anson Lo起初十分擔心被黑蜂偷襲，四圍監視，但仍保持專業，嘗試去完成拍攝，不過最後他都是被嚇到大叫一聲後速逃，十分搞笑。

除了唱歌，近日有報道指Anson Lo再次伙拍隊友呂爵安在新片《陽》（暫名）跟影帝謝君豪、影后毛舜筠合作，並飾演毛舜筠的兒子。

大型廣告牌預祝AK生日

MIRROR副隊長江𤒹生（Anson Kong）周六（16日）29歲生日，「生粉」（粉絲暱稱）為AK送上生日應援，除了旺角銀行中心超大型的生日廣告牌，還有在銅鑼灣AK拍攝的咖啡廣告牌，讓粉絲打卡。另有「生粉」趁AK工作時預先送上蛋糕；MIRROR隊長楊樂文與樂隊Nowhere Boys主音Van Chan也在工作期間安排了蛋糕為AK預祝生日。

周末有MIRROR應援市集

本月16日（周六）及17日（周日）觀塘有「MIRROR應援市集」，多個攤檔將出售MIRROR相關產品；其中一名店主自我介紹是「一粒鏡粉塵 X 平面設計師」，產品包括襟章、明信片、小書籤等應援物；另有店主出售MIRROR的12名成員造型木匙扣，亦有MIRROR的手機殼與月曆等產品。