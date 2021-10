《Wonka》由《柏靈頓》保羅京(Paul King)執導,改編自兒童文學作家Roald Dahl的小說,兩度被搬上大銀幕,包括1970年代由著名喜劇演員真懷德(Gene Wilder)主演的《兒童樂園》(Willy Wonka and the Chocolate Factory),他在片中穿上紫色外套和高帽,扮演古靈精怪的朱古力廠廠長,深入民心,也是後來《魔盜王》尊尼狄普(Johnny Depp)在2005年電影《朱古力獎門人》(Charlie and the Chocolate Factory)角色「王卡衛」的原形。