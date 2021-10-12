梁祖堯舞台劇日演4場 張敬軒：佢哋係癲嘅

湯駿業自言哭到似豬頭

演出最後一場謝幕時，湯駿業自言哭到似豬頭，團隊完成了不可能的任務，創造了瘋狂的回憶。彭秀慧稱一日演出4場是大奇蹟，更大奇蹟是觀眾的和應，陪他們去癲，好熱血地做好件事，特別是晚上10點半開場，大家不介意翌日要返工。彭秀慧表示不覺攰，一日4場可以應付，甚至開多場也行。

梁祖堯透露完成演出後獲大會安排雞煲慶功，他稱演出時不覺得倦，因為每次出場面對台下的掌聲與歡呼，被觀眾的熱情推動；看到觀眾在更改場次的帖文「自動波」交換戲票，亦令他感動及難忘。

前日不少藝人前往捧場，包括張敬軒、黃劍文、李炘頤、卓韻芝、楊潮凱和陳健安等。軒仔分享跟各演員的合照，留言：「感恩有幸欣賞呢個爆肝爆腎、『獅子山』下一日4場嘅感人演出，佢哋成班人係癲嘅。雖然我唔係喺呢度長大，亦唔完全熟悉劇本裏面一部分嘅情懷，但係喺我睇嘅時候，當中嘅情感同畫面，都令我諗返起好多自己童年歲月嘅美好回憶。」

娛樂組