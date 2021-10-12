《膠戰S2》首播 同時段《勁歌金曲》流失22萬觀眾 呂爵安自爆最近兩次暈倒

娛樂組

呂爵安（Edan）前晚開Live半小時跟粉絲傾偈，逾2萬「爵屎」（粉絲暱稱）支持；其間Edan稱最近先後兩次暈倒，分別是拍《膠戰S2》及新劇《i.SWIM》時發生。他稱拍《膠戰》系列幫助很大，因為做綜藝節目讓他增加信心，是最治癒方法，而且可以做回自己，所以每次拍攝都好開心。

想暈想嘔標冷汗

Edan表示，沒想過《膠戰》有第2季，又多了贊助，而且拍攝場地更大，感到興奮。前晚播首集在銅鑼灣的商場實地取景，他心情超級興奮，並憶述拍攝期間的不適狀態，「臨尾要換衫，因為太耐冇做運動，一跑完坐低就想暈、想嘔同標冷汗，成個人feel到好唔妥，我24歲仔冇試過咁嘅情况，好驚，因為成身濕晒，即刻換衫，嗰次之後一定要多做運動，同埋嗰日通宵拍完《膠戰S2》後，再直接去拍電影《闔家辣》，都好誇張」。

檢查身體 心臟冇事

Edan稱為劇集《i.SWIM》練水，亦曾不適暈倒。他自言識游水，但在深水處會驚。接拍《i.SWIM》後首次練水，監製到場看，所以更感壓力。他說：「我懷疑以前未完整游過25米，今次一去到未熱身就跳落去游25米蛙式，游完之後，隻腳即刻緊到好似腫咗，啲筋硬晒，心感不妙。我上水熱身期間開始暈暈哋，但冇理由同大家講我頂唔順同想唞，應該係太焗，咁我繼續熱身，突然眼冒金星，過多陣真係暈，成個人突然間眼前畫面好似變咗一點點黑色。即刻有人扶住我，當時我想搵窿捐。原本第一次練水畀人睇，做做吓熱身暈，真係好鬼樣衰。」Edan表示之後曾看醫生並接受身體檢查，結果顯示心臟冇事，「可能太耐冇運動，加上游水前冇熱身，所以出事」。他自言現在泳術大有進步，「爵屎」亦勸他多休息，保重身體。

除衫騷出甚弗身形

Edan有份參演的《膠戰S2》前晚首播，特別嘉賓包括MIRROR成員江𤒹生（AK）、邱傲然（Tiger），以及ERROR的肥仔（梁業）與193（郭嘉駿），4人組成「保安組」，跟Edan、岑珈其、魏浚笙、徐浩昌、黃正宜及劉沛蘅的「怪盜組」比賽。玩「讓子彈𨋢飛」遊戲時，各派組員乘搭商場內的子彈𨋢，其他組員在不同層數做動作，讓升降機內組員估答案。Edan和黃正宜要做出「洗衣機」動作讓組員估，Edan說要犧牲色相，把握時間做掌上壓谷胸才除衫，騷出甚弗身形。

肥仔193被封「無恥雙俠」

另一方面，193行石春路時出蠱惑，在襪內加鞋墊以減痛楚；他又跟肥仔在遊戲中離隊歎消夜食河粉，節目組搞笑打出字幕「擅離職守，背信棄義」，封二人「無恥雙俠」。至於AK的保安造型冧暈粉絲，有網民留言表示未見過這樣帥的保安員。

昨日無綫公布上周（10月4日至10日）3台收視資料，ViuTV《膠戰S2》平均收視點3.9，比對上周同時段《直播王》2點收視，增多了1.9個百分點。無綫同時段播出《勁歌金曲》，上周收視點9.8跌至6.4點，以每點約6.5萬觀衆計算，《勁歌金曲》流失了22萬觀衆。由於周六有熱帶風暴「獅子山」8號烈風或暴風信號，當晚收視亦升，《東張西望》與《開心速遞》分別有25.2與25.1收視點。ViuTV播出的電影《烈火戰車》則有4.3收視點。