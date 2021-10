【明報專訊】丹尼爾卡特(Daniel Craig)第五度並且最後一次飾演「占士邦」的《007:生死有時》(No Time To Die),上周五(8日)在美國開畫,單日收2330萬美元(約1.8億港元),成為票房冠軍。上周稱霸票房榜的《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)跌落亞軍位置,不過累收已超過1.18億美元,成績彪炳。