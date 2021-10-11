處男騷拒蔡思貝伴舞 胡鴻鈞廣邀緋聞男女朋友捧場

欣宜願配合除衫跳舞

胡鴻鈞宣布邀得鄭欣宜及炎明熹（Gigi）擔任嘉賓，笑稱之前一直要講大話，說不知是誰，終於可以曝光，邀請欣宜沒難度，但對師妹Gigi就有壓力，因對方無論在音樂或個人修養上，都是他近幾年見過最出色的「小朋友」。

對於欣宜表示若他肯除衫和跳舞，什麼都肯配合，他說：「欣宜除我咪除囉，大家真的很關心我會否除衫，只可透露一定有驚喜。」他直認身體各部分的肌肉都結實了，操肌只為健康，盼個唱以最佳狀態示人，已向服裝設計師表明歌衫不設底線，也不介意除衫及跳舞，胡鴻鈞說：「今年已不斷虐待大家的眼球，在網上或表演都有跳舞，我也想求變，就當是挑戰自己及大家的極限。」

至於會否邀請緋聞女友睇騷？他笑稱：「個個緋聞男女朋友全部都請，有時間就來睇。」可會邀緋聞女友蔡思貝再為歌曲《到此一遊》伴舞？他說：「她一個搞唔掂，要5個先搞得掂，不用了。」

記者：林祖傑