王家衛與蘇富比合作拍賣 NFT《花樣年華》428萬成交

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王家衛以藝術家、收藏家及策展人身分與蘇富比合作，《花樣年華— 一剎那》NFT收錄了1999年2月13日《花樣年華》首天拍攝的92秒片段。王家衛撰文說：「創作往往來自一念。一個念頭有九十剎那，一剎那有九百生滅。《花樣年華》的一念何來？難說。可以確定的是， 1999年2月13日是我將這一念頭付諸行動的第一天。每部電影拍攝的首日，等同與夢中人的第一次約會；既驚且喜，如履薄冰。開弓沒有回頭箭。 二十年過去了，這支箭還在飛着。」此作品底價200萬，前日拍賣，最後以428.4萬成交，並附有「澤東庫藏」開立及王家衛親簽之作品保證書，並可按買家要求加製字幕。至於張國榮在《春光乍洩》所穿的黃色皮褸，底價60萬港元，最後以75.6萬成交。

簽名加手繪《一橫一直》52萬出售

另外，王家衛精心挑選30件有關他的電影珍藏，昨日拍賣，當中大部分來自他電影中的服裝、道具、攝影及海報，亦有他的長期合作伙伴如張叔平、杜可風、夏永康及徐梓竣的作品，以及來自不同地區的藝術家、設計師專門為這次澤東電影30周年設計的作品。30件藏品中，《一橫一直》直版海報附有王家衛簽名及手繪創作，競投尤其激烈，最終買家出價52.92購得心頭好。至於《一橫一直》橫版海報成交價為25.2萬。「一橫一直」原是《一代宗師》主角葉問的的對白：「功夫，兩個字，一橫一直。」設計海報的徐梓竣正是由此取得靈感，並設計出一式兩款一橫一直。據悉當時原定兩組共4張電影海報，最終因時間所限，只印了第一張作為官方海報，並於香港首映禮曝光。其餘3張從未面世，今次還原最初的設計，令「一橫一直」完整亮相。

《東邪西毒》海報高價售出

至於《Happy Together Diptych 四色春光》底價15萬，以47.88萬成交，此作是王家衛跟關永權合作，當年《春光乍洩》海報以傳統柯式印刷，《四色春光》則是透過保存下來的《春光乍洩》分色片，通過現今燈光技術製成。王家衛的導演簽名電影海報中，最高價售出的是《東邪西毒》與兩款《一代宗師》，成交價皆為13.86萬。《2046》導演簽名海報以12.6萬賣出。《北京之夏》導演簽名海報則以35,280港元成交。