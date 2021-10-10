6歲小妹妹因醫療事故變植物人 《東張》李旻芳訪問女童父親 匿廁所爆喊

節目中天瑜的爸爸（周先生）大控訴，稱女兒天瑜2018年10月只有3歲時，確診患上橫紋肌肉瘤第四期，腫瘤難以切除，需要接受化療與電療。一年後癌症復發，情况並不樂觀，要轉送兒童醫院接受紓緩治療。

當時醫生對天瑜的父母說要作最壞打算，但突然有好消息，說天瑜腦內腫瘤縮小，可以接受手術，但手術期間出現心臟停頓，天瑜慘變成植物人，至今躺牀16個月。周生向院方追問半年，獲答覆是溝通問題發生了延遲輸血事件，為此向周生致歉，但稱延遲輸血與心臟停頓，不肯定有直接的關係。

女童父親︰她生不如死

事件後周生跟太太也患了抑鬱症，說女兒天瑜在牀上生不如死，但他們不會放棄。他決定追究，說不能讓做錯事的人不負責任。

由於要照顧天瑜，夫婦不能全職工作，要靠綜援及政府津貼等維生，為此向院方索償，是為公道亦為生活，但找了8個月也找不到專家撰寫報告。李旻芳訪問周生時，跟他一起看天瑜病前與術前的片段，天瑜在片段中說康復後想去動物園；李旻芳表現很冷靜，直至問周生是否不會放棄時，她明顯哽咽。

天瑜故事宣傳片逾6000個讚好

TVB將天瑜故事的宣傳片在fb分享，一日時間有逾6000個讚好，亦有千多個分享與回應，明顯比平日一般宣傳帖文只有數百讚好多，今次《東張》報道天瑜的個案獲認同。李旻芳稱幕後同事跟進這個案逾一個月，包括等院方回應。她也有跟周生到醫院探女兒，但她只能在院外等候，亦有到周生的住所，天瑜手術前他們新裝修，原本給天瑜細心安排的設備，一家四口開心的生活，但卻發生不幸，覺得好心噏。訪問事主時她努力平靜情緒，因為她要保持專業，但完成訪問後忍不住衝到洗手間哭。

觀眾主動伸出援手 李旻芳感動

前晚節目播映後，《東張》的熱線收到不少電話，有觀眾主動希望幫忙，有人想捐錢，亦有表示可提供法律、醫療上的幫助。

李旻芳稱好感動，事件獲得關注是他們跟進這個案的初心，也發揮了作用。周生事後也聯絡節目組致謝，至於觀眾提供的援助或其他，工作人員要時間處理與跟進。她希望事件能夠喚起社會對醫療服務的關注。她讚天瑜與父母都很堅強，會為這個小妹妹打氣。

娛樂組